Kosova Meclisinde Bomba İhbarı Asılsız Çıktı

Kosova Meclisinin tahliye edilmesine neden olan bomba ihbarının asılsız çıktığı bildirildi.

Kosova Meclisi'nde 15 Nisan'da başlayan Genel Kurul oturumu, meclis başkanının seçilememesi nedeniyle iki günde bir devam ediyor.

Milletvekilleri, bugün 42'nci kez devam etmesi gereken oturum için sabah saatlerinde Meclis binasına giriş yaptı.

Meclis güvenliğinden sorumlu birimler, yapılan bomba ihbarı nedeniyle Meclis'ten milletvekilleri ve gazetecileri tahliye etti.

Kosova polisinden olayla ilgili basına yapılan açıklamada, "Kosova polisi, ilgili savcılığı bilgilendirerek, polis müfettişleriyle birlikte mayın imha uzmanları ve ilgili birimlerle olay yerinde gerekli kontrol ve inceleme işlemlerini yürütmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kosova Meclisi Genel Sekreter Vekili Arben Loshi de yerel basına yaptığı açıklamada, "İngilizce konuşan bir kişi arayarak binaya bomba yerleştirildiğini ve bombanın 10 dakika içinde patlayacağını söyledi." diye konuştu.

Kosova Geleceği için İttifak (AAK) Partisi Milletvekili Time Kadrijaj ise "Yaşananlar son derece anlamsız. Belki de bu, milletvekillerini meclisten uzaklaştırmak için kasıtlı bir telefon aramasıdır. Meclise saldıran normal bir insan olamaz." dedi.

Priştine Temel Savcılığı Başsavcısı Zejnullah Gashi, Meclis'e yönelik bomba alarmının asılsız olduğunu belirterek, "Olay yerinden elde edilen bulgular arasında kayda değer bir şey yok. Erkek sesiyle yapılan telefon aramasının kökenini araştırıyoruz. Bu kişi İngilizce konuşuyordu ve aksanı dost olmayan ülkelerden birine ait gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

Yaşananların ardından Genel Kurul oturumu, yerel saatle 20.00'ye ertelendi.

Öte yandan, Kosova Cumhurbaşkanlığı Ofisi de meclisle aynı binada yer alıyor.