Kosova, NATO kara harekatının 26. yıl dönümünde "Kurtuluş Günü"nü kutladı

Kosovalı liderler, Sırp güçlerinin Kosova'dan tamamen çekilmesini, çok uluslu bir barış gücünün Kosova'da konuşlandırılmasını sağlayan ve ülkede "Kurtuluş Günü" olarak anılan NATO kara harekatının 26. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajları paylaştı.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kosova topraklarına 26 yıl önce bugün umudun geldiğini belirtti.

Osmani, "50 bin NATO askeri, yüzyıllar boyunca baskı altında kalmış halkımızın özgürlüğüne katkı sunmak üzere, büyük acılar yaşamış ülkemize girdi ve bir milyondan fazla Arnavut evine döndü. Özgür, bağımsız, demokratik ve ebedi Kosova! Çünkü bu ebediyeti ona, özgürlük şehitleri ve kahramanları armağan etti." ifadelerini kullandı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti de yaptığı paylaşımda, 12 Haziran 1999'un bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, "Belki de bunu en iyi anlatan görüntü, NATO askerlerini karşılayan çocuklardı. Minnet duygularının saflığı ve yüzlerindeki masum sevinç. O gün yanımızda olan ve bugün halen yanımızda duran dostlara, NATO'ya ve tarihin doğru tarafında duran herkese yürekten minnettarız." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Kosova'nın "Kurtuluş Günü" dolayısıyla çeşitli etkinlikler de düzenlendi.

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün (KFOR) karargahında düzenlenen etkinlikte konuşan KFOR Komutanı Tümgeneral Enrico Barduani, NATO'nun en uzun ve en büyük misyonu olan KFOR'un, Kosova ve bölgede güvenliği koruma ve istikrarı sağlamada temel rol oynadığını kaydetti.

Barduani, 1999'dan bu yana KFOR bünyesinde görev yapan 220 askerin hayatını kaybettiğine vurgu yaptı.

Kosova'nın "Kurtuluş Günü"

Slobodan Milosevic yönetimindeki Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'nin, Kosova'daki Arnavut ve diğer topluluklara yönelik baskı ve katliamlarına son vermemesi üzerine NATO, 78 günlük hava harekatının ardından 12 Haziran 1999'da Kosova'ya kara harekatı başlattı. Harekat, ülkenin bağımsızlığına doğru giden süreçte dönüm noktalarından birini teşkil ediyor.

Harekatta, KFOR bünyesinde çeşitli ülkelerden yaklaşık 50 bin asker görev yaptı.

Sırp birliklerinin Kosova'dan tamamen çekilmesi 20 Haziran 1999'da tamamlandı ve Kosovalı mültecilerin evlerine geri dönüş süreci başladı.

KFOR bünyesinde şu anda NATO üyesi ve NATO üyesi olmayan 33 ülkeden yaklaşık 4 bin 700 uluslararası askeri personel bulunuyor. Türk askeri de 1999'dan bu yana KFOR bünyesinde görev yapıyor.

Kosova Savaşı ve bağımsızlık süreci

1998-1999 yıllarında yaşanan Kosova Savaşı'nda, çoğu Arnavut 10 binden fazla Kosovalı öldürüldü, 1 milyonun üzerinde farklı etnik gruplardan Kosovalı, evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Kosova, 17 Şubat 2008'de Sırbistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etti ancak Sırbistan, Kosova'yı hala "kendi toprağı" olarak görüyor.

Kosova ve Sırbistan, Avrupa Birliği (AB) arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad- Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak yol bulmaya çalışıyor.