Kosova'nın 18. Yaşı Kutlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kosova'nın 18. Yaşı Kutlanıyor

16.02.2026 12:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bağımsızlığını 2008'de ilan eden Kosova, zorlu tarihi ve göç sorunlarıyla 18. yaşını kutluyor.

Sırbistan'dan 17 Şubat 2008'de ayrılarak tek taraflı bağımsızlığını ilan eden "Avrupa'nın en genç ülkesi" Kosova, 18'inci yaşını kutluyor.

Başkenti Priştine olan Kosova'da 2024'teki sayıma göre 1 milyon 585 bin 590 kişi yaşıyor. Daha iyi yaşam şartları için Batı Avrupa ülkelerine devam eden göç dolayısıyla bu ülkelerdeki Kosova diasporasının ülkede yaşayan nüfustan fazla olduğu tahmin ediliyor.

Nüfusun büyük çoğunluğunu Arnavutların oluşturduğu Kosova'da Türk, Boşnak, Sırp, Roman, Aşkali, Mısırlı ve Goralılar da yaşamlarını sürdürüyor.

Kosova'nın tarihi

Yaklaşık 500 yıl boyunca Osmanlı idaresinde kalmasının ardından 1912-1913'teki Balkan Savaşları sırasında Sırpların eline geçen Kosova, 1945'te bölgede kurulan Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti bünyesinde hakları zaman zaman genişleyip daralan özerk bir bölge oldu.

Slovenya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek'in 1990'lı yıllarda Yugoslavya'dan bağımsızlıklarını kazanmalarının ardından Kosova'da da bağımsızlık fikirleri Arnavutlar tarafından yayılmaya başladı.

Kosovalı Arnavutlar, sadece Arnavutluk tarafından tanınacak ilk "bağımsız Kosova"nın ilanını 1990'lı yılların başında yaptı. Bu dönemde Kosova Demokratik Birliğini (LDK) kuran İbrahim Rugova, hayatını kaybettiği 2006'ya kadar halkın liderliğini üstlendi.

Arnavutlar, eski Sırbistan Cumhurbaşkanı Slobodan Milosevic önderliğinde yükselen Sırp milliyetçiliğiyle mücadele edebilmek için ülkenin bağımsızlığında da rol oynayacak Kosova Kurtuluş Ordusu'nu (UÇK) kurdu ancak UÇK, Yugoslavya ordu teçhizatını miras alan Sırplar ile tek başına başa çıkamadı.

Bağımsızlık isteyen UÇK'ye ve sivil halka yönelik Sırp asker, polis ve paramiliter birliklerin 1998'de Kosova'nın çeşitli bölgelerinde başlattıkları saldırılar, NATO tarafından 1999'da önce Kosova, Sırbistan ve Karadağ'da bulunan hedeflere yönelik hava harekatı sonra da Kosova'ya kara harekatı düzenlenmesiyle son buldu.

Kosova'nın fiilen (de facto) Sırbistan'dan kopmasını ve Sırp ordusundan temizlenmesini sağlayan bu savaşta, çoğu Arnavut 10 binden fazla Kosovalı öldürüldü, farklı etnik gruplardan 1 milyonunun üzerinde Kosovalı evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Bağımsızlığa giden yol

Kosova Savaşı'nın tamamlanmasının ardından Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde yönetilen ülkenin statüsünün belirlenememesi nedeniyle topluluklar arasında birkaç kez kriz yaşandı.

Kosova'nın demografik yapısının Arnavutların lehine çevrilmesini sağlayan kırılma noktalarından biri olan 2004'teki "Mart Ayaklanmaları"nda onlarca kişi öldü. Binlerce Sırp ülkeden göç etti ve artık ülke nüfusunun yüzde 90'dan fazlasını Arnavutlar oluşturmaya başladı.

Dönemin BM Genel Sekreteri Kofi Annan'ın 2005'te Kosova Özel Temsilcisi olarak görevlendirdiği Martti Ahtisaari, 2007'de Kosova'nın bağımsızlığının önünü açacak raporu BM Güvenlik Konseyine iletti. Sırbistan'ın bu öneriyi reddetmesiyle Kosova Meclisi, Ahtisaari'nin hazırladığı plan doğrultusunda 17 Şubat 2008'de Sırbistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etti.

Türkiye'nin başını çektiği çok sayıda ülke Kosova'nın bağımsızlığını hemen tanıdı. Son tanınmalar 2025'te Kenya, Sudan, Suriye ve Bahamalar'dan geldi. Rusya ile Çin'in vetosu ve etki alanlarındaki ülkelerden tanınma gelmeyince ülke BM'ye üye olamadı.

Birçok ülke de sınırları içerisinde barındırdığı azınlık toplulukların "Kosova modeli" tek taraflı bağımsızlık ilan etme ihtimali nedeniyle Kosova'yı bağımsız bir devlet olarak tanımadı.

Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanlığı'na göre, Kosova'yı 120 ülke bağımsız bir devlet olarak tanıyor ancak Sırbistan bu tanınmaları geri çekmek için kampanyalar yürütüyor.

Sırbistan'ın talebiyle BM Genel Kurulu, Uluslararası Adalet Divanından (UAD) Kosova'nın tek taraflı bağımsızlığına ilişkin danışma görüşünü talep etti. UAD, 22 Temmuz 2010'da görüşünü açıklayarak Kosova'nın bağımsızlığının uluslararası hukuku ihlal etmediğini bildirdi.

Kosova, AB üyelik başvurusuna halen cevap alamadı

Kosova'nın Avrupa Birliği'ne (AB) 15 Aralık 2022'de teslim ettiği üyelik başvurusu henüz üye ülkeler tarafından değerlendirilmedi.

Kosova basınındaki haberlere göre, AB Komisyonu, üye ülkeler talep ederse üzerine düşen çalışmayı yapmaya hazır olduğunu bildirdi. AB üye ülkelerinden 5'inin Kosova'nın bağımsızlığını halen tanımamış olması, Kosova'nın birliğe üyeliği için büyük bir engel teşkil ediyor.

Ülkenin yakın dönem hedefleri arasında halen Avrupa Konseyi ve NATO üyeliği için ön koşul olan Barış İçin Ortaklık programı üyelikleri öne çıkıyor.

Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamındaki görüşmeler son yıllarda tıkanmış durumda ancak Kosova'da yeni hükümetin göreve başlaması nedeniyle bu süreç ivme kazanabilir.

Öte yandan, Kosova'da 1998-2000'de işlendiği öne sürülen savaş suçlarını araştırmak ve yargılamak amacıyla Kosova yasalarına göre kurulan ve çalışmalarını Hollanda'nın Lahey kentinde sürdüren "Kosova Özel Odaları ve Özel Savcılığı"nda aralarında eski Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi'nin de olduğu eski UÇK komutanlarının tutuklu yargılandığı dava önümüzdeki günlerde tamamlanacak.

Savcılığın 45'er yıl hapis cezası talep ettiği UÇK komutanları hakkında karar önümüzdeki aylarda verilecek.

Ekonomik ve güvenlik durumu

Kosova'da sağlık ve eğitim alanlarındaki sıkıntılar giderilemezken, buna yolsuzluk, maaşların düşük olması ve hayat pahalılığı gibi sorunlar da eklenince özellikle genç nüfusun ülkeden göç etmesi kaçınılmaz oluyor.

Kosova'da yeni kurulan hükümetin programında da ekonomik kalkınmayı hızlandırabilecek çeşitli alanlarda yatırımlar ve programlar mevcut. Hükümet programında temmuz ayı itibarıyla asgari ücretin brüt 500 avro olacağı, önümüzdeki yıllarda daha da artacağı ve kamu sektöründe ortalama maaşın 1000 avro olacağı yer alıyor.

IMF, Kosova hükümetinin yaptığı emeklilik maaşı artışı, yeni sosyal yardımlar ve kamu çalışanlarına 13'üncü maaş gibi ek harcamaları bütçe açığını genişlettiği gerekçesiyle gereksiz genişlemeden kaçınılmasını tavsiye etti.

Sırbistan'ın Kosova'daki eğitim ve sağlık kurumlarının geleceği tartışılıyor

Avrupa'nın "donmuş ihtilaf" bölgelerinden biri olarak nitelendirilen ve çoğunlukla Sırpların yaşadığı ülkenin kuzeyinde ise Kosova kurumlarının tam egemenlik sağlaması için kritik bir aşamaya gelinmiş durumda.

Son yıllarda bölgede çeşitli alanlardaki Sırbistan'a ait ofislerin kapatılıp Kosova kurumlarının ofislerinin açılmasının ardından, önümüzdeki haftalarda halihazırda Sırbistan kurumlarınca yönetilen, ülkede Sırpların yaşadığı bölgelerdeki eğitim ve sağlık kurumlarının Kosova kurumlarına entegre edilmesi konusunda çalışmalar yürütülecek.

Ayrıca Kosova vatandaşlığı veya oturma izni bulunmayan Sırpların ve Sırbistan plakalı araçların ülkede ilgili yasalarda belirtilenden daha fazla kalmasına 15 Mart'tan itibaren izin verilmeyecek. Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kosova ile Sırbistan arasında yeni gerilimlere yol açabilecek bu gelişmelerin uygulanma süreciyle ilgili ülkede görevli büyükelçileri de bilgilendirdi.

Kosova'yı halihazırda NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) ve orduya dönüşme sürecinde olan Kosova Güvenlik Gücü (FSK) koruyor. Sırbistan tehdidi nedeniyle FSK'ya yapılan yatırımlar her geçen yıl hızlı bir şekilde artıyor. Yeni hükümet döneminde savunmaya 1 milyar avro değerinde yatırım yapılacağı hükümet programında yer aldı.

Bu bağlamda, Kosova hükümeti ile Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) arasında ülkede farklı kalibrede mühimmat üretmesi planlanan fabrikanın bu yıl faaliyete geçmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Osmani'nin görev süresi doluyor

Öte yandan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'nin 5 yıllık görev süresi 4 Nisan'da doluyor.

Anayasaya göre, mevcut cumhurbaşkanı görev süresinin bitiminden 30 gün önce yeni cumhurbaşkanının seçilmesi gerekiyor. Osmani bir dönem daha görevini sürdürmek istiyor ancak gerekli Meclis desteğine sahip olup olmadığı konusunda belirsizlik sürüyor.

Yeni Cumhurbaşkanı seçilemezse, 1 yıllık siyasi krizden geçen hafta çıkan ülkede hükümetin düşmesi ve ülkenin tekrar erken genel seçime gitmesi olasılıklar arasında yer alıyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, Ekonomi, Kosova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kosova'nın 18. Yaşı Kutlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş Türkiye'de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş
İzlemek dahi titremeye yetti Dondurucu soğuğa böyle meydan okudu İzlemek dahi titremeye yetti! Dondurucu soğuğa böyle meydan okudu
PTT’den emekliye 14 bin TL nakit destek Geri ödeme yok, işte detaylar PTT'den emekliye 14 bin TL nakit destek! Geri ödeme yok, işte detaylar
Genç çifte hayatlarının şoku 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler Genç çifte hayatlarının şoku! 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler
Suriye ordusu ABD’nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü’nü teslim aldı Suriye ordusu ABD'nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü'nü teslim aldı
Milas’taki zeytinlik katliamında istifa geldi Milas'taki zeytinlik katliamında istifa geldi
Gizlice görüntülerini çektiği genç kadından tekme tokat dayak yedi Gizlice görüntülerini çektiği genç kadından tekme tokat dayak yedi
Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL’ye kadar çıkıyor Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL'ye kadar çıkıyor
Bakan Gürlek duyurmuştu Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor Bakan Gürlek duyurmuştu! Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor
Korkunç kaza Hurdaya dönen araç 2 gence mezar oldu Korkunç kaza! Hurdaya dönen araç 2 gence mezar oldu
Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanımızın oğlu olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanımızın oğlu olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum
Baygın halde yerde yatan öğretmenin üzerinden geçti Baygın halde yerde yatan öğretmenin üzerinden geçti
Vitor Pereira’nın yeni takımı belli oldu Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oldu
Galatasaray-Juventus maçına Hollandalı hakem Galatasaray-Juventus maçına Hollandalı hakem
Kocaelispor 3 puanı 3 golle aldı Kocaelispor 3 puanı 3 golle aldı
Bennu Yıldırımlar’ın acı günü Doğum gününde hayatını kaybetti Bennu Yıldırımlar'ın acı günü! Doğum gününde hayatını kaybetti
Esra Ezmeci’den pes dedirten soruya yanıt: Bu açık bir sadakatsizliktir Esra Ezmeci'den pes dedirten soruya yanıt: Bu açık bir sadakatsizliktir
DEM Parti heyeti bugün İmralı’ya gidiyor DEM Parti heyeti bugün İmralı'ya gidiyor
IKBY Başkanı Barzani, YPG elebaşı Abdi ile görüştü IKBY Başkanı Barzani, YPG elebaşı Abdi ile görüştü
Uludağ’da bahar keyfi kabusla bitti, iniş yolunda 1 kilometrelik kuyruk oluştu Uludağ'da bahar keyfi kabusla bitti, iniş yolunda 1 kilometrelik kuyruk oluştu
Büyük skandal böyle görüntülendi Bayrakları astıkları yere bakın Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı Türkiye detayı epey ses getirecek Epstein belgelerine damga vuran darbe planı! Türkiye detayı epey ses getirecek

12:45
Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı diploma davası 6 Temmuz’a ertelendi
Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı diploma davası 6 Temmuz'a ertelendi
12:07
TBMM’deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor
TBMM'deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım! 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor
11:37
’OnlyFans’ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi
'OnlyFans'ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi
11:33
Weex “400x“ ürününü tanıttı, kripto fenomenleri akın etti
Weex "400x" ürününü tanıttı, kripto fenomenleri akın etti
11:15
Takım arkadaşının Alperen Şengün hakkındaki küfürlü mesajları ortaya çıktı
Takım arkadaşının Alperen Şengün hakkındaki küfürlü mesajları ortaya çıktı
11:07
Alarmları kurun Yarın gece ortalık yanacak
Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak
11:06
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı Türkiye detayı epey ses getirecek
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı! Türkiye detayı epey ses getirecek
10:31
Arda Güler’e yapılan saygısızlığın arkasından Türk çıktı
Arda Güler'e yapılan saygısızlığın arkasından Türk çıktı
10:26
Büyük skandal böyle görüntülendi Bayrakları astıkları yere bakın
Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın
10:24
LeBron James’in İsrail için söyledikleri olay oldu
LeBron James'in İsrail için söyledikleri olay oldu
09:59
Ölüm böyle geldi Arkadaşı saniye saniye kaydetti
Ölüm böyle geldi! Arkadaşı saniye saniye kaydetti
09:41
Mihriban Aliyeva’dan muhalif gazeteciye ders niteliğinde cevap: Sen değil miydin kadın kıyafeti giyen
Mihriban Aliyeva'dan muhalif gazeteciye ders niteliğinde cevap: Sen değil miydin kadın kıyafeti giyen?
09:38
Araç sahipleri dikkat Sistem sil baştan değişiyor, paranızı peşin alacaksınız
Araç sahipleri dikkat! Sistem sil baştan değişiyor, paranızı peşin alacaksınız
09:34
Polis sadece ehliyet sormayacak Bunun yapanın cebi fena yanacak
Polis sadece ehliyet sormayacak! Bunun yapanın cebi fena yanacak
09:33
Amatör maçta büyük skandal Hakeme bisiklet atıp bayılttılar
Amatör maçta büyük skandal! Hakeme bisiklet atıp bayılttılar
08:47
İran istihbaratı duyurdu Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
İran istihbaratı duyurdu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
07:54
İstanbulluları gece yarısı uykudan uyandıran bildirim
İstanbulluları gece yarısı uykudan uyandıran bildirim
06:34
Taliban, olası bir ABD-İran savaşında tarafını seçti
Taliban, olası bir ABD-İran savaşında tarafını seçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 12:55:12. #7.11#
SON DAKİKA: Kosova'nın 18. Yaşı Kutlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.