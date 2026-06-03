Kosova'nın AB Yolunda Reform Vurgusu - Son Dakika
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Kosova'nın AB Yolunda Reform Vurgusu

Kosova\'nın AB Yolunda Reform Vurgusu
03.06.2026 15:40
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AB Konseyi Başkanı Costa, Kosova'nın güçlü kurumlara ihtiyacı olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Kosova'nın reformları uygulayabilecek, AB'nin sunduğu fırsatlardan yararlanabilecek ve Sırbistan ile diyalog süreci kapsamındaki tüm taahhütleri yerine getirebilecek güçlü, istikrarlı ve işleyen kurumlara ihtiyaç duyduğunu belirtti.

AB Konseyi Başkanı Costa, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Kosova ziyaretine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Kosova bu hafta sonu seçimlere giderken mesajım nettir: Ortaklığımız beraberinde sorumluluk getirir." ifadesini kullandı.

Siyasi liderleri, siyasi ayrımları aşarak AB entegrasyonunu öncelik haline getirmeye ve bu ortak hedef doğrultusunda birlikte çalışmaya teşvik ettiğini belirten Costa, "Kosova'nın reformları uygulayabilecek, AB'nin sunduğu fırsatlardan yararlanabilecek ve Belgrad-Priştine Diyaloğu kapsamındaki tüm taahhütleri yerine getirebilecek güçlü, istikrarlı ve işleyen kurumlara ihtiyacı vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Balkanlar turu kapsamında Kosova'nın başkenti Priştine'ye ziyarette bulunan Costa, Kosova Cumhurbaşkanlığı görevini vekaleten yürüten Meclis Başkanı Albulena Haxhiu ile bir araya geldi.

Kosova Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Haxhiu görüşmede, Costa'ya ziyareti ve AB Konseyinin bölgeye gösterdiği sürekli ilgi nedeniyle teşekkür etti.

Kosova'nın AB üyeliğini stratejik bir hedef, vatandaşların siyasi tercihi ve uzun vadeli devlet çıkarı olarak gördüğünü belirten Haxhiu, ülkesinin bölgedeki en Avrupa yanlısı toplumlar arasında yer aldığını ifade etti.

Görüşmede, Kosova'nın AB'ye entegrasyon süreci, Batı Balkanlar Büyüme Planı'nın uygulanması ve reformların ilerletilmesi ele alındı. Haxhiu, söz konusu planın ekonomik kalkınma, Avrupa ortak pazarına yakınlaşma ve vatandaşlara doğrudan fayda sağlama açısından önemli fırsatlar sunduğunu kaydetti.

Costa da AB üyelik süreci ve büyüme planının uygulanmasına ilişkin konuların, Kosova'da siyasi ve parti farklılıklarının ötesinde ulusal uzlaşı ve partiler arası mutabakat gerektirdiğini vurguladı.

Taraflar ayrıca bölgesel gelişmeler, güvenlik ve istikrar konularını değerlendirirken Balkanlar'ın Avrupa perspektifinin reformlarını hayata geçiren ve Avrupa değerlerine bağlı kalan tüm ülkeler için somut, adil ve eşit adımlarla desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Haxhiu, Kosova'nın AB ile yakın ilişkilerini sürdürmeye ve ilerlemenin liyakat, kriterlerin yerine getirilmesi ve reform performansına göre değerlendirildiği bir entegrasyon sürecine bağlı kalmaya devam edeceğini belirtti.

Öte yandan, Costa Kosova ziyareti kapsamında Başbakan Albin Kurti ve siyasi parti liderleriyle de görüştü.

Kaynak: AA

Sırbistan, Politika, Güvenlik, Ekonomi, Kosova, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kosova'nın AB Yolunda Reform Vurgusu - Son Dakika

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