Kosova'nın Ferizovik kenti, MuralFest ile açık hava galerisi haline geliyor - Son Dakika
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Kosova'nın Ferizovik kenti, MuralFest ile açık hava galerisi haline geliyor

Kosova'nın güneydoğusundaki Ferizovik kenti, 9 yıldır düzenlenen MuralFest etkinliği kapsamında yapılan yaklaşık 150 duvar resmiyle adından adeta bir 'açık hava galerisi' olarak söz ettiriyor. Kentin çeşitli noktalarında tamamlanan duvar resimleri, toplumsal sorunlara dikkat çekiyor. Festivalin 9. edisyonunda kadınlara adanmış etkinlikler düzenlenerek, kadınların yaşadığı sorunlara işaret edildi.

12.06.2024 11:04
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Kosova'nın güneydoğusundaki Ferizovik kenti, 9 yıldır düzenlenen "MuralFest" etkinliği kapsamında yapılan yaklaşık 150 duvar resmiyle adından adeta bir "açık hava galerisi" olarak söz ettiriyor.

Osmanlı döneminin önemli demir yolu hatlarından "Rumeli Demiryolu"nun da ortasından geçtiği ve bugün "Ferizaj" ismiyle anılan kent, Kosova'nın önemli ticaret merkezleri arasında yer alıyor.

Kentin çeşitli noktalarında "MuralFest" kapsamında tamamlanmış genelde önemli toplumsal sorunlara dikkati çeken çok sayıda duvar resmi göze çarpıyor.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan MuralFest'in Proje Yöneticisi Adea Rexhepi, Ferizovik'e duvar resimleri aracılığıyla bir kimlik kazandırdıklarını söyledi.

Ferizovik'in duvar resimleriyle anılan bir kente dönüşmesi için festivali düzenlediklerini belirten Rexhepi, "Çok büyük bir hedefe ulaştığımızı düşünüyoruz. Vatandaşlar galeride ya da başka bir yerde sanat eserleri görmenin yanı sıra sadece sokaklarda yürüyerek de sanat eserleri görüp ilham alabiliyor." ifadesini kullandı.

Rexhepi, 2016'dan beri düzenledikleri festival kapsamında yerli ve yabancı sanatçılar tarafından kentin çeşitli noktalarında yaklaşık 150 duvar resmi yapıldığını anlattı.

Bu yıl festivale katılan Amerikalı sanatçı Emily Herr, çoğunlukla kentin azınlık topluluklarının yaşadığı bir bölgede yaptığı duvar resmiyle yaratıcılığın keşfedildiğinde oluşturabileceği güçlü ve güzel etkiyi göstermeye çalıştığını dile getirdi.

Yaptığı duvar resminin, onu her gün görecek insanlar üzerinde cesur ve yaratıcı bir etki oluşturmasını umduğunu vurgulayan Herr, "Bu tasarımda genel olarak kadınların yaratıcı ruhunu ve kavramını yakalamaya çalıştım ama aynı zamanda burada yaşayan bir kadının güçlü bir ışığın oluşturduğu gölgesine uzanmasını gösteren görsele de yer vermek istedim." diye konuştu.

???????Festivalin 31 Mayıs-7 Haziran'da düzenlenen ve kadınlara adanan bu yılki 9. edisyonu kapsamında 8 duvar resmi yapıldı ve düzenlenen çeşitli etkinliklerle kadınların yaşadığı sorunlara işaret edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kosova'nın Ferizovik kenti, MuralFest ile açık hava galerisi haline geliyor - Son Dakika

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