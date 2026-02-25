Kosova'nın Önceliği Arnavutluk'un Dış Politikasında - Son Dakika
Kosova'nın Önceliği Arnavutluk'un Dış Politikasında

25.02.2026 15:35
Arnavutluk Bakanı Spiropali, Kosova'nın uluslararası alanda kimliğini pekiştirmesi gerektiğini vurguladı.

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Elisa Spiropali, bu yılın Kosova'nın uluslararası alanda kendi kimliğini pekiştirme yılı olması gerektiğini belirterek, "Kosova, Arnavutluk'un dış politikasının mutlak önceliğidir." dedi.

Avrupa ve Dışişleri Bakanı Spiropali, Kosova'nın başkenti Priştine'de Kosovalı mevkidaşı Glauk Konjufca ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Spiropali, burada yaptığı konuşmada, ülkesi için Kosova'nın bir protokol tercihi değil, ulusal önceliklerinin nerede durduğunun açık beyanı olduğunu söyledi.

Bu yılın Kosova'nın uluslararası alanda kendi kimliğini pekiştirme yılı olması gerektiğini dile getiren Spiropali, "Kosova, Arnavutluk'un dış politikasının mutlak önceliğidir. Bu bir dayanışma retoriği değil, kalıcı devlet stratejik yönelimidir." diye konuştu.

Spiropali, Kosova'nın Avrupa Birliği'ne (AB) aday ülke statüsü almayı hak ettiğini ve Avrupa entegrasyonunun AB'nin tutarlılığının bir testi olduğunu vurguladı.

Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Konjufca ise Arnavutluk'tan mevkidaşlarla yapılan görüşmelerin tipik ikili görüşmeler olmadığına işaret ederek, Arnavutluk ile Kosova'nın birbirine yabancı olmadığına dikkati çekti.

Konjufca, Spiropali ile iki ülke arasındaki işbirliğinin derinleşmesini görüştüklerini aktararak, "Devletler arası çıkarların ötesinde ortak tarihi ve siyasi kaderi paylaşıyoruz. Bugün iki devletin işbirliğinden söz ettiğimizde hükümetler arası ilişkilerden bahsetmiyoruz, aynı millete ait iki devletin sorumluluğundan söz ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kosova'nın iki ülke arasında imzalanan anlaşmaları yerine getirmeye kararlı olduğunun altını çizen Konjufca, Arnavutluk ile koordinasyonun, Kosova'nın Avrupa Konseyi ve NATO üyelikleri için yürüttüğü çabaları güçlendireceğini kaydetti.

Konjufca, "Geleceğimiz de geçmişimiz de sonsuza dek birbirine bağlı olacak." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

