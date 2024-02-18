Kosova Uluslararası Maarif Okulları Bağımsızlık Yıl Dönümünü Kutladı

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Kosova Uluslararası Maarif Okulları, ülkenin 16. bağımsızlık yıl dönümü dolayısıyla program düzenledi.

Maarif Okulları Priştine Şubesi'ndeki programda öğrenciler tarafından şiir, resital ve halk dansları performansları konukların beğenisine sunuldu.

Türkiye Maarif Vakfı Kosova Temsilcisi Mehmet Nedim Aslan, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Kosova'yı tanıyan ilk ülke olduğunu söyledi.

Kosova ile Türkiye'nin, iki kardeş ülke olarak gelecekte her alanda ilişki ve işbirliğini daha da güçlendireceğine inandığını belirten Aslan, "Bağımsızlıktan sonra Türkiye, Kosova'ya kalkınması için çok büyük yatırımlar yaptı. Bu yatırımların en önemlilerinden bir tanesi eğitim alanında yapılan katkılar. Priştine ve Prizren'de olmak üzere Maarif Okullarımızla Kosova'daki kardeşlerimize eğitim hizmeti sunuyoruz." diye konuştu.

Aslan, Kosova'nın genç, dinamik ve çalışkan halkı dolayısıyla yakın gelecekte her alanda daha güçlü olacağına inandığını sözlerine ekledi.

Davetliler tarafından büyük beğeniyle izlenen program, yaklaşık iki saat sürdü.

Kosova, 17 Şubat 2008'de Sırbistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.