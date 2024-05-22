Kosova Uluslararası Maarif Okulları'nda mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika
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Kosova Uluslararası Maarif Okulları'nda mezuniyet töreni düzenlendi

Kosova Uluslararası Maarif Okulları\'nda mezuniyet töreni düzenlendi

Türkiye Maarif Vakfı'na bağlı Kosova Uluslararası Maarif Okulları'nın Priştine ve Prizren şubelerinde, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı mezuniyet töreni düzenlendi. Törene Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri, TMV Kosova Temsilcisi, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Törenlerde öğrencilere başarı sertifikaları verildi ve müzik dinletisi yapıldı. Bu yıl toplam 52 öğrenci mezun oldu.

22.05.2024 19:31
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Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı Kosova Uluslararası Maarif Okulları'nın Priştine ve Prizren şubelerinde, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı mezuniyet töreni düzenlendi.

Kosova Uluslararası Maarif Okulları'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlenen törene Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Veysel Erdel, TMV Kosova Temsilcisi Mehmet Nedim Aslan ile okul yöneticilerinin yanı sıra öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan TMV Temsilcisi Aslan, "Bugün sadece bir okulun mezunları değil, aynı zamanda geleceğin liderleri, doktorları, mühendisleri, sanatçıları ve daha birçok alanın yetenekli gençleri olarak bir araya geliyoruz. Bu salonda büyük bir potansiyel ve başarı dolu bir gelecek vadeden gençler var." dedi.

Konuşmaların ardından okul idaresi tarafından öğrencilere başarı sertifikaları verildi. Tören, öğrencilerin müzik dinletisi ve diplomaların verilmesiyle sona erdi.

Prizren'deki mezuniyet töreni ise Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Milletvekili Fidan Brina Jılta ve Kosova Türk Temsil Heyet Başkanı Albay Sabri Gökhan Karamürsel'in katılımıyla bir otelde düzenlendi.

Kosova Uluslararası Maarif Okulları'nın iki şubesinden bu yıl toplam 52 öğrenci mezun oldu.

Kaynak: AA

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