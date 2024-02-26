Kosova ve Sırbistan Başbakanları arasında bağımsızlık tartışması yaşandı

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Kosova Başbakanı Albin Kurti ve Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic arasında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasınca (ERBD) düzenlenen panelde, Kosova'nın bağımsızlığıyla ilgili sözlü tartışma yaşandı.

Kurti ve Brnabic, ERBD tarafından Londra'da düzenlenen "Batı Balkanlar Yatırım Zirvesi" kapsamındaki panelde konuşmacı olarak yer aldı.

Kurti, Brnabic'in, panelde Kosova'yı "Sırbistan'ın bir parçası" olarak gördüklerini söylemesine, "Kosova ve Metohiya" terimini kullanmasına tepki gösterdi.

Kosova'nın 4 komşu ülkesinden 3'ü tarafından bağımsız bir ülke olarak tanındığını belirten Kurti, "Ülkemin adı, burada anıldığı gibi Kosova ve Metohiya değil Kosova Cumhuriyeti'dir." dedi.

Kurti, dünya çapında 117 ülkenin, 22 AB üyesi ve 26 NATO ülkesinin Kosova'nın bağımsızlığını tanıdığını vurguladı.

Brnabic'in, Kurti'nin cevabıyla ilgili "böyle bir ifade gerçeklikle örtüşmüyor." dediği duyuldu.

Panelin yöneticisi de tartışmayı "Bence ekonomiye odaklanmalıyız." ifadesiyle sonlandırdı.

Kosova, 2008'de Sırbistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti

Kosova, 17 Şubat 2008'de Sırbistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti. Sırbistan, kendi toprağı olarak görmeye devam ettiği Kosova'yı "Kosova ve Metohiya Özerk Bölgesi" olarak adlandırıyor.

AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad- Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol aranıyor.