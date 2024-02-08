KosovaPress Haber Ajansı 25. Kuruluş Yıl Dönümünde Konferans Düzenledi

Kosova Savaşı sırasında yerel ve uluslararası kamuoyunu bilgilendirilmek için kurulan KosovaPress Haber Ajansının 25. kuruluş yıl dönümünde "İfade Özgürlüğünün Sınırı" konulu konferans düzenlendi.
Başkent Priştine'deki bir otelde düzenlenen konferansa, KosovaPress Üst Yöneticisi Skender Krasniqi, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, AA Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yusuf Özkır, Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakan Yardımcısı Liza Gashi'nin yanı sıra Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA) ve Balkan-Güneydoğu Avrupa Haber Ajansları Birliği (ABNA-SE) bünyesindeki ajansların temsilcileri katıldı.
Açılışta konuşan KosovaPress Genel Müdürü Suzana Rakovica, konferansı, etik ve mesleki normlar çerçevesinde değerler ve ifade özgürlüğünün desteklenmesindeki ortak rol üzerinde düşünmek, bu değerlerin teknolojik dönüşümle nasıl güçlendirilebileceğini tartışmak için düzenlediklerini söyledi.
KosovaPress'in ülke ve vatandaşların yararına, Kosova'nın diğer ülkeler gibi tanınması için uluslararası alanda olağanüstü katkılar sağladığını belirten Rakovica, "Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin hayati önem taşıdığını görüyoruz, bu nedenle bu organizasyonların içinde sayıca çok olan diğer tüm ajanslarla özveriyle işbirliğine devam edeceğiz." dedi.
Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakan Yardımcısı Gashi, ülke ve toplumlarının son çeyrek yüzyılda karşılaştığı zor dönemlerde KosovaPress'in istikrarlı bir ortak olarak kaldığına dikkati çekerken, "Ocak 1999'da, ülkemiz için en zor zamanların bazılarında, KosovaPress gerçeğin şampiyonu ve Kosova nüfusunun dayanıklılığının bir sembolü olarak ortaya çıktı." diye konuştu.
"İfade Özgürlüğünün Sınırı" konulu konferans kapsamında gerçekleşen panellerde dezenformasyon, teknolojik gelişmeler, gazetecilere yönelik güvenlik riskleri ve çağdaş medya dünyasında haber ajanslarının mali sürdürülebilirliği gibi kritik konular ele alındı.
Etkinlik kapsamında ayrıca AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Özhan tarafından KosovaPress Üst Yöneticisi Krasniqi'ye KosovaPress'in 25. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle hediye takdim edildi.
KosovaPress Haber Ajansı, 4 Ocak 1999'da Kosova Savaşı hakkında yerel ve uluslararası kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla kuruldu. Savaş döneminde Arnavutça, İngilizce, Almanca ve Fransızca haberler yayınlayan KosovaPress, Eylül 2000'den itibaren bağımsız bir haber ajansı olarak çalışmalarını Arnavutça, Sırpça ve İngilizce dillerinde sürdürüyor.
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