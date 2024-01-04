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Kosta Rika'da 2023'te Rekor Sayıda Cinayet İşlendi - Son Dakika
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Kosta Rika'da 2023'te Rekor Sayıda Cinayet İşlendi

Kosta Rika'da, 2023 yılında ülke genelinde 907 kişinin öldürülmesi, ülkede bir yılda işlenmiş en yüksek cinayet sayısı olarak kaydedildi. Çeteler arası çatışmaların artmasıyla birlikte, ülkede güvenlik endişeleri artarken, nüfusu 5 milyonu aşan ülkede güvenlik önlemleri yeniden gözden geçirilmektedir.

Kosta Rika\'da 2023\'te Rekor Sayıda Cinayet İşlendi
04.01.2024 - 05:05,
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Orta Amerika ülkesi Kosta Rika'da, 2023'te ülke genelinde 907 kişinin öldürülmesi, ülkede bir yılda işlenmiş en yüksek cinayet sayısı olarak kayıtlara geçti.

Kosta Rika Adli Soruşturma Örgütü'nün (OIJ) raporuna göre, ordusu olmayan ülkede, çeteler arası çatışmalar nedeniyle çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Raporda, 907 kişinin öldürüldüğü 2023'ün ülke tarihinde ulaşılmış en ölümcül yıl olduğu bildirildi.

Kosta Rika'da 2022'de 654 kişi öldürülürken, bu yıl 900'lü rakamlara ulaşılması ülkede endişelere yol açtı.

Nüfusu 5 milyonu aşan ülkede, güvenlik önlemleri yeniden masaya yatırılırken özellikle Orta Amerika'nın en güvenli ülkesi imajı ise korunmaya çalışılıyor.

Kaynak: AA
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