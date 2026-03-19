Kosta Rika, Küba Büyükelçiliğini Kapatma Kararı Aldı

Kosta Rika, Küba'da insan haklarının "sürekli kötüleşmesi" ve halka yönelik baskının artmasını gerekçe göstererek Havana'daki büyükelçiliğini kapatma kararı aldı.

Kosta Rika Dışişleri Bakanı Arnoldo Andre Tinoco, düzenlediği basın toplantısında, Küba'daki son gelişmelerden "derin endişe" duyduklarını belirterek, yeni kararlar aldıklarını açıkladı.

Ada ülkesinde insan haklarının sürekli kötüleşmesi ve halka yönelik baskının artması nedeniyle Havana'daki büyükelçiliklerini kapatma kararı aldıklarını vurgulayan Tinoco, şunları söyledi:

"Kosta Rika'nın Küba Cumhuriyeti'ndeki büyükelçiliğini kapatma kararı aldık. Bu kapsamda, mütekabiliyet ilkesi gereği Küba hükümetinden de ülkemizde akredite diplomatik personelini geri çekmesini ve yalnızca konsolosluk düzeyinde temsilini sürdürmesini talep ettik."

Tinoco, Küba'da temel özgürlüklerin ciddi şekilde kısıtlandığını ve barışçıl gösteri hakkının ortadan kaldırıldığını savunarak, Havana yönetimini eleştirdi.

"Bu hükümetin meşruiyetini tanımıyoruz"

Kosta Rika Devlet Başkanı Rodrigo Chaves de Küba yönetimini meşru kabul etmediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu hükümetin meşruiyetini tanımıyoruz. Orada konsolosluğumuz olmayacak, vatandaşlarımıza hizmeti Panama üzerinden sağlayacağız. Artık yeter. 1959'dan bu yana bu rejim, halkına yeterli imkanları sunmak yerine diğer ülkelerin desteğine dayanıyor. Kabul etmek gerekir ki komünist model, kurulduğu her yerde olduğu gibi Küba'da da başarısız olmuştur. Refaha ulaşmanın yolu ise insanın özgürlüğünden geçmektedir."

Küba: Kosta Rika bu kararı ABD baskısıyla aldı

Küba Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, Kosta Rika'nın Havana Büyükelçiliğini kapatma kararını ABD'nin baskısı altında aldığı öne sürüldü.

Açıklamada, Kosta Rika'ya "sert" tepki gösterildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Kosta Rika, ABD'nin baskısı sonucunda Küba ile olan ilişkilerini yalnızca konsolosluk düzeyiyle sınırlandırmıştır. Hiçbir geçerli gerekçe sunulmadan alınan bu karar tamamen tek taraflıdır. Bu adım, asılsız iddialara dayanmaktadır ve herhangi bir haklı gerekçesi bulunmamaktadır."