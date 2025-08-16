Kosta Rika ve Türkiye 75 Yıl Dostluk Kutladı

Kosta Rika Cumhurbaşkanı Rodrigo Chavez'in eşi Signe Zeikate, "Kosta ile Türkiye, bu yıl 75 yıllık dostluğunu kutluyor." dedi.

Zeikate, AA muhabirine, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) yakın zamanda ülkesindeki 5 yeni okulun kütüphanesinin yapımını desteklediğini söyledi.

Kosta Rika ile Türkiye'nin son yıllardaki yakınlaşmasına dikkati çeken Zeikate, "Kosta ile Türkiye, bu yıl 75 yıllık dostluğunu kutluyor. Türkiye ile saygı, işbirliği ve kültürel etkileşime dayanan muhteşem ilişkilere sahibiz." ifadelerini kullandı.

Zeikate, "On yıllar boyunca Türk kültürünün zenginliğini ve bize birçok alanda sağladığı değerli teknik destekleri derinden takdir edeceğimiz bir noktaya geldik. Türkiye'nin Kosta Rika Büyükelçisi Naciye Gökçen Kaya'ya ülkelerimiz arasındaki bağları güçlendirmeye yönelik kararlılığından ötürü özel teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

TİKA'nın ülkede hayata geçirdiği projelere değinen Zeikate, şunları kaydetti:

"Yakın zamanda benim projem La Casa de Los Cuentos üzerinden Türkiye'nin Kosta Rika Büyükelçiliği ve TİKA Koordinatörlüğü, Kosta Rika'nın kırsal ve dağlık bölgelerinde 5 yeni okul kütüphanesinin yapımını destekledi."

Zeikate, TİKA'nın kütüphanelere yönelik desteğinin ardından Amazon ile iletişime geçtiklerini ve TİKA'nın faaliyetlerinden bahsettiklerini anlattı.

TİKA'nın sağladığı bu desteğin, çeşitli kamu ve özel sektör yardımları için öncü olduğunu vurgulayan Zeikate, "(TİKA) Bu destek, Amazon'un kütüphanelere binlerce kitap, bilgisayar, dijital eğitim araçları ve çocuklarımızın dünya ile irtibatını sağlayan teknoloji tedarik etmesi gibi kamu ve özel sektörlerden gelen destekler için de tetikleyici oldu." dedi.

Elektronik kitap okuyucularının da bulunduğu renkli kütüphanelerin çocuklar açısından önemine dikkati çeken Zeikate, bu kütüphanelerin artık sadece kitap okunan alanlar olmaktan çıktıklarını, çocuklar için fırsatlar sunan mekanlara dönüştüklerini söyledi.

Zeikate, "500'den fazla çocuk için bu imkanlar, gelecekleri için lazım olan kendine güven ve yetenekleri sunarak mahrumiyet ile fırsat arasında önemli bir köprü oluşturuyor." diye konuştu.

"Bir çocuğun bilgiye erişimini sağlarsak, hayatını değiştirecek gücü vermiş oluruz." diyen Zeikate, Kosta Rika adına Türk halkına, TİKA'ya ve Büyükelçi Kaya'ya vizyonları, cömertlikleri ve gerçek dostluklarını faaliyetleriyle gösterdikleri için çok teşekkür ettiğini belirtti.

Zeikate, "İki ülkenin, daha iyi bir gelecek için birlikte çalışmasını umuyorum. Teşekkür ederim." dedi.