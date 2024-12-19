Köstence'de Türkçe Şiir Yarışması Düzenlendi - Son Dakika
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Köstence'de Türkçe Şiir Yarışması Düzenlendi

Köstence\'de Türkçe Şiir Yarışması Düzenlendi

Yunus Emre Enstitüsü, Romanya'nın Köstence kentinde Türkçe şiir okuma yarışması düzenledi.

19.12.2024 12:17
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Yunus Emre Enstitüsünce (YEE), Romanya'nın Köstence kentinde "10. Geleneksel Türkçe Şiir Okuma Yarışması" düzenlendi.

YEE'nin "Tercihim Türkçe Projesi" kapsamında Köstence İl Eğitim Müfettişliği işbirliğinde gerçekleştirilen etkinliğe Türkiye'nin Köstence Başkonsolosu Ozan Çakır, Romanya YEE Müdürü Mustafa Yıldız, Türkolog, şair ve yazar Emel Emin ile Köstence'deki okulların yetkilileri katıldı.

Başkonsolos Çakır, etkinlikteki konuşmasında YEE'nin etkinlikleriyle iki ülke bağlarının daha da kuvvetlendiğini söyledi.

Romanya YEE Müdürü Yıldız da yarışmaya katılan tüm öğrencilere Türkçeye ilgilerinden ötürü teşekkür ederek, "Tercihim Türkçe Projesi ile Romanya'daki devlet okullarında Türkçe öğretimi yaygınlaşmaya başladı. Romanya'da yılın başında 6 okulla başladığımız projeye bugün 16 okulla ve yüzlerce öğrenciyle devam ediyoruz." dedi.

Tercihim Türkçe Projesi ile Rumen öğrenciler de Türkçe öğreniyor

Yarışmaya Köstence ve çevresinden farklı yaş gruplarından yaklaşık 100 çocuk katıldı, Cahit Sıtkı Tarancı'nın "Çocukluk", Abdurrahim Karakoç'un "İncitme", Faruk Nafiz Çamlıbel'in "Zafer Türküsü" ve Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın "Kitabım" şiirleri okundu.

Yarışmada hem dereceye giren hem de katılan tüm öğrencilere hediyeler verildi.

YEE'den yapılan açıklamaya göre, Türkçe öğretimi konusunda düzenlenen kurs ve Romanya'da Kamu Çalışanlarına Türkçe Öğretimi (KATÖP) Projesi ile üst düzey binlerce görevli Türkçe öğrendi.

YEE'nin başlattığı Tercihim Türkçe Projesi ile devlet okullarında Rumen öğrenciler de Türkçe öğreniyor.

Kaynak: AA

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