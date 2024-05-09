Koşuyolu Kalp Hastanesi Kurucu Başhekimi Prof. Dr. Cevat Yakut'un cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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Koşuyolu Kalp Hastanesi Kurucu Başhekimi Prof. Dr. Cevat Yakut'un cenazesi toprağa verildi

Koşuyolu Kalp Hastanesi Kurucu Başhekimi Prof. Dr. Cevat Yakut\'un cenazesi toprağa verildi

Türkiye'de kalp nakli yapan ilk cerrahlardan olan Prof. Dr. Cevat Yakut'un cenazesi, düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Törene, ailesi, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

09.05.2024 16:55
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Koşuyolu Kalp Hastanesi Kurucu Başhekimi Prof. Dr. Cevat Yakut'un cenazesi toprağa verildi.

Türkiye'de kalp nakli yapan ilk cerrahlardan olan, 82 yaşında kalp yetmezliğinden vefat eden Prof. Dr. Cevat Yakut için Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'nda tören düzenlendi.

İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, buradaki konuşmasında, Prof. Dr. Cevat Yakut'un genel cerrahide çok kıdemli olduğunu belirterek, "Başhekimlikte beraber çalıştığımız çok değerli hocamdır. Buradaki herkes hocamın dünyada bir seda bıraktığını gösteriyor sevgisiyle. İdealizmin, adanmışlığın, vatanperverliğin sembolüdür hocamız." diye konuştu.

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Levent Yılık ise "Kendisi bir ekol oluşturdu, bir okul kurdu, çok insan eğitti, bütün yeniliklerin olduğu yerde oldu. Türkiye'deki kalp damar cerrahisi eğitimine çok katkıda bulundu. 2001-2005 döneminde iki dönem başkanlığımızı yaptı. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneğindeki 'Türk' kelimesi Cevat Hoca zamanındandır. Biz o dönemden sonra gerçek anlamda mesleğimizin kapsayıcı derneği olduk." ifadesini kullandı.

Yılık, dernekte hala Yakut'un attığı sağlam temeller üzerinde ve onun prensipleriyle çalıştıklarını, çalışmaya da devam edeceklerini ifade etti.

Cevat Yakut'un oğlu Artuk Yakut ise babasının hayatında önceliğinin her zaman Koşuyolu olduğunu söyledi.

Yakut, babasının Atatürkçü ve milliyetçi yönü ağır bastığı için devletine koşulsuz hizmet etmeyi görev olarak bildiğini belirterek, "Kuruluşundan emekliliğine kadar geçen yıllarda Koşuyolu ismini bir dünya markası yapabilmek için gece gündüz fedakarlıklarla özveriyle çalıştı. Sizler dahil yetiştirdiği, el verdiği tüm doktorlar Türkiye'de kalp nakli dahil çok önemli ilklere ve başarılara imza attınız. Gelişime ve eğitime her zaman önem verdi. 22 sene sonunda efsane başhekim oldu." şeklinde konuştu.

Törenin adından Prof. Dr. Cevat Yakut'un naaşı Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Yakut'un cenazesi Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Yakut'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Koşuyolu Kalp Hastanesi Kurucu Başhekimi Prof. Dr. Cevat Yakut'un cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

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