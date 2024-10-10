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KOÜ 2024 YÖK Raporunda Öne Çıktı

Kocaeli Üniversitesi, YÖK 2024 raporunda, 10 farklı göstergede başarı gösterdi.

10.10.2024 09:46
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Kocaeli Üniversitesi'nin (KOÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu-2024'te ön sıralarda yer aldığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Türkiye genelindeki 201 üniversitenin 64 farklı göstergeyle değerlendirildiği raporda, araştırma üniversitesi hedefiyle yoluna devam eden ve araştıran üniversite olmak için çalışmalarını sürdüren KOÜ'nün, 10 farklı göstergede yer alma başarısı gösterdiği belirtildi.

Uluslararası kurum ve kuruluşlarla yürütülen proje ve AR-GE çalışmalarıyla ön plana çıkan KOÜ'nün araştırma üniversitesi hedefine bir adım daha yaklaştığı vurgulanan açıklamada, çeşitli konu başlıklarında kategorilerin bulunduğu raporda, ilk 20'ye giren üniversitelere yer verildiği kaydedildi.

-"Global bir eğitim merkezi olma hedefinde attığı önemli adımları yansıtıyor"

KOÜ'nün yurt dışındaki üniversite ve kuruluşlarla ortak yürütülen AR-GE projeleri sıralamasında 151 projeyle, 2. sırada yer aldığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kocaeli Üniversitesi uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen proje sayısında ise 133 projeyle 3. sırada yer alarak küresel işbirliklerinde önemli bir aktör olduğunu bir kez daha kanıtladı. Aynı zamanda üniversite ve sektör işbirliğiyle yapılan yayın sayısının, toplam yayın sayısına oranı açısından yüzde 3.34 ile Türkiye genelinde 7. sırada yer aldı. Bu başarı, üniversitenin bölgesel ve ulusal düzeyde sanayiyle kurduğu güçlü işbirliklerinin bir göstergesi oluyor. Uluslararası değişim programlarına katılan öğrenci sayısın da 97 öğrenciyle Türkiye genelinde 10. sırada yer aldı. Bu durum üniversitenin global bir eğitim merkezi olma hedefinde attığı önemli adımları yansıtıyor."

-"Kocaeli Üniversitesi, topluma değer katmaya da devam ediyor"

Üniversitenin kendi yürüttüğü 116 sosyal sorumluluk projesiyle 10. sırada yer aldığı, dezavantajlı gruplara yönelik düzenlenen faaliyetlerde 96 etkinlikle 12. sırada kendine yer bulduğuna işaret edilen açıklamada, öğrenci kulüp sayısında 147 kulüple 15. sırada, bu kulüplere kayıtlı öğrenci sayısında ise 38 bin 411 öğrenciyle 7. sırada yer alan KOÜ'nün, öğrenci katılımını en üst seviyeye taşımayı başardığı kaydedildi.

Açıklamada, raporda ulusal seviyede endüstriyle ortak yürütülen AR-GE projeleri kategorisinde 51 projeyle 15. sırada bulunan KOÜ'nün, bilimsel araştırmalara verdiği desteği bir kez daha gözler önüne serdiğini vurgulandı.

KOÜ'nün desteklenen proje sayısı sıralamasında da 52 projeyle, 18. sırada yer aldığı aktarılan açıklamada, "YÖK'ün bu kapsamlı raporu, Kocaeli Üniversitesi'nin sadece eğitim ve araştırma alanında değil, uluslararasılaşma ve toplumsal sorumluluk gibi çok yönlü alanlarda da güçlü bir performans sergilediğini ortaya koydu. Kocaeli Üniversitesi, bu başarılarla hem Türkiye'deki yükseköğretim kurumları arasında hem de uluslararası alanda dikkat çekiyor. Kocaeli Üniversitesi, yenilikçi projeleri ve akademik başarılarıyla hem öğrencilerine hem de topluma değer katmaya da devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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