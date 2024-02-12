Kovancılar\'da binlerce sazan yavrusu kurtarıldı

Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde suların çekilmesiyle Kovancılar ilçesindeki eski demir yolu hattındaki menfezde su birikintisinde mahsur kalan ve oksijen yetersizliğinden ölme riski bulunan binlerce sazan yavrusu, ekiplerin yaklaşık 7 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.
Bölgede balıkçılık yapan Örencik Su Ürünleri Kooperatifi Denetim Kurulu üyesi Fadlı Kaynak, ilçenin Muratbağı köyü mevkisinde, baraj gölünde suların çekilmesiyle eski demir yolu hattındaki menfezde oluşan su birikintisinde binlerce yavru sazanın mahsur kaldığını fark etti.
Kaynak'ın durumu bildirmesi üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, binlerce sazan yavrusunu kurtarmak için Kovancılar Belediyesi itfaiye ekiplerinin de desteğiyle çalışma başlattı.
Çamurlu arazide saatler süren çalışma
Çamurlu arazide yaklaşık 7 saat süren çalışma ile tankerlerle basınçlı su verilerek yavru balıkların menfezin diğer ucundan çıkması ve açılan kanal vasıtasıyla 50 metre uzaklıktaki Keban Baraj Gölü'ne ulaşması sağlandı.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Cevat Yılmaz, AA muhabirine, su birikintisinde mahsur kalan balıkları önce ağ kepçe ile kurtarmak istediklerini ancak balıkların korkarak menfezin altına saklandığını söyledi.
Bunun üzerine balıkları kurtarmak için menfeze basınçlı su vermeye karar verdiklerini ifade eden Yılmaz, Kovancılar Belediyesince bölgeye 3 tankerle su gönderildiğini belirtti.
Yılmaz, "Tazyikli suyu menfezin kara tarafından basarak yoğun bir su akışıyla balıkların menfezin altından diğer tarafa çıkmalarını sağladık. Basınçlı su ve açtığımız kanal vasıtasıyla yaklaşık 50 bin civarındaki sazan balığımızın menfezin bir ucundan 50 metre uzaklıktaki Keban Baraj Gölü'ne ulaşmasını sağladık. Yavru balıkların kurtarılmasında gayret gösteren, zorlu koşullarda çalışan arkadaşlarımıza ve desteklerinden dolayı Kovancılar Belediye Başkanı'na teşekkür ediyorum." dedi.
"Yavru balıkları kurtarmayı başardık"
Örencik Su Ürünleri Kooperatifi Denetim Kurulu üyesi Fadlı Kaynak ise bölgeden geçerken çok sayıdaki sazan yavrusunun su birikintisinin küçüklüğü nedeniyle oksijen yetersizliği çektiğini, ölüm riski ile karşı karşıya kaldığını gördüğünü belirtti.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinden yardım istediğini, bölgeye gelen ekiplerle balıkları kurtarmak için çalışma yürüttüklerini dile getiren Kaynak, "Burada 7 saat çalıştık, mücadele verdik. Su getiren tanker burada çamura saplandı. Balıkları kurtarmak için çok zorluk çektik. Sonuçta yavru balıkları kurtarmayı başardık. Bunun için çok mutluyum. Belediye Başkanı'na, destek veren herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Pucca olarak tanınan Selen Pınar Işık'ın ev sahibi, ünlü ismin 16 aydır kira ödemediği ve evini mahvettiğini söyleyerek dava açtı. Pucca'nın eski ev sahibi oyuncu Tuba Ünsal da ünlü yazarın kirasını ödemediğini ve evine zarar verdiğini belirtti. Pucca ise hakkındaki söylentilere isyan ederek 'Muzdaripseniz dava açın' ifadelerini kullandı.
İstanbul, Ataşehir'de beton mikseri caddedeki trafik ışıklarında mendil satan hamile kadını ezdi. Kadın ve bebeği olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın özel kalem müdürü vekili Samet Güdük, makamında kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Güdük, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hollanda'da temyiz mahkemesi, İsrail'e F-35 savaş uçağı parçalarının satışının uluslararası insancıl hukuk ihlalleri sebebiyle durdurulmasına karar verdi. Mahkeme, İsrail'in bu parçaları kullanarak işlediği insan hakları ihlallerini dikkate alarak bu kararı aldı.
İstanbul Avcılar'da bir genç, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Genç adam, köpeklerle mücadele ederek kendini korumayı başardı. Bu olay, sokak köpekleri sorununun çözümü için siyasi partilerin vaatlerini gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet Bakanı Tunç, başıboş sokak köpekleri sorununa çözüm bulunacağını ifade etti. Ancak, vatandaşlar somut adımların atılmasını ve sokakların daha güvenli hale getirilmesini talep ediyor.
İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin olarak Ahlam Albashır ve diğer 35 sanığın yargılandığı davada savcılık, Albashir'in 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 3 bin 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Albashir ise savunmasında, vefat eden insanlar nedeniyle geceleri uyuyamadığını ve idam cezasını kabul edeceğini belirtti. Duruşma savcısı ise Albashir'e yetim bıraktığı çocukların günahının onun üzerinde olduğunu söyledi.
Amerikan futbol sezonunun en bilinen etkinliği olan Süper Bowl maçı ansas City Chiefs ve San Francisco 49ers takımları arasında oynandı. Kansas City Chief'in oyuncusu olan sevgilisi Travis Kelce'nin locadan izleyen Taylor Swift, şampiyonluğun ardından sahaya inerek aşkını öpücüklere boğdu.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın bugün Amerika Birleşik Devletleri'nden yurda döndü. Bir basın toplantısı düzenleyerek uzay yolculuğuyla ilgili bilgiler veren Gezeravcı, "Turistik geziye çıktı" eleştirilerine de yanıt verdi. Gezeravcı açıklamasında "Yaptığımızın bir uzay seyahati olmadığını çok rahatlıkla ifade edebilirim. Gönlümüz rahat." dedi.
Son Dakika › Güncel › Kovancılar'da binlerce sazan yavrusu kurtarıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?