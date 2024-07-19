Kovancılar\'da Kontrolden Çıkan Otomobil Yayaların Arasına Daldı

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ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırımdaki yayaların arasına daldı. Bir kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Kovancılar ilçesinde meydana geldi. Caddede park halinde olan plakası öğrenilemeyen otomobilin, ismi bilinmeyen sürücüsü, aracı ile hareket edip ilerledi. Bu sırada arkadan gelen başka otomobile çarpmamak için hızlanan sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırımdaki yayaların arasına daldı. Otomobilin çarptığı yayalardan 1'i yaralandı.

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin geldiğini gören yayalar sağa sola kaçışırken, kaçamayacağını anlayan 1 kişinin zıplayıp kaputun üzerine düştüğü yer aldı. Yayanın bir süre kaputun üzerinde ilerledikten sonra yola düştüğü de görüntüde görüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.