Kovid-19 Sonrası Platform Çalışma Kitabı Yayınlandı

HAK-İŞ, Kovid-19 salgınıyla yaygınlaşan platform çalışmaya ilişkin, "Dijital Çağın Yeni Emeği: Platform Çalışmaya Sendikal Bakış" kitabını yayımladı.

Doç. Dr. Kürşat Tutar ve Doç. Dr. Mehmet Atilla Güler tarafından kaleme alınan kitap, motokuryelik başta olmak üzere son yıllarda önemli bir istihdam şekline dönüşen platform çalışmayı ele alıyor.

Platform çalışma hayatına ilişkin kapsamlı bir çerçeve oluşturan kitap, dijitalleşmenin emek dünyasında yarattığı dönüşümü sendikal perspektiften ele alarak, platform çalışanlarının yaşadığı sorunlara ilişkin önemli tespitler ve çözüm önerileri ortaya koyuyor.

Kitap, dijital platformlar aracılığıyla yürütülen yeni çalışma biçimlerinin, işçi hakları, sosyal güvenlik, örgütlenme ve toplu sözleşme süreçleri üzerindeki etkilerini çok boyutlu bir çerçevede değerlendiriyor. Çalışmada, platform ekonomisinin temel kavramlarından başlayarak algoritmik yönetim uygulamaları, sahte serbest çalışma biçimleri ve sosyal güvenlik alanında ortaya çıkan sorunlar, bilimsel veriler ve uluslararası raporlar çerçevesinde detaylı biçimde ele alınıyor.

Platform işçilerinin sorunlarının incelendiği kitapla, dijitalleşmenin emek üzerindeki etkilerinin bilimsel temelde analiz edilmesi ve sendikal mücadelenin geleceğine yönelik stratejik perspektif sunulması hedefleniyor.

Kitabın platform çalışmaları tüm yönüyle ele alması dolayısıyla karar alıcılar, sendikalar, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları için önemli bir başvuru kaynağı olması bekleniyor.