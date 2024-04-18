Köy Enstitüleri ve Spor Söyleşileri 3 Düzenlendi

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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından "Köy Enstitüleri ve Spor Söyleşileri 3" kapsamında Prof. Dr. F. Pervin Bilir konuşma yaptı.

"Köy Enstitüleri ve Spor Söyleşileri 3" EBB Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salon'da düzenlendi. Çukurova Üniversitesi Spor Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. F. Pervin Bilir'in konuşmacı olarak katıldığı "Yapılandırmacı Yaklaşım Perspektifinden Köy Enstitülerinde Beden Eğitimi ve Spor Etkinliklerinin Değerlendirilmesi" konulu söyleşinin moderatörlüğünü ise Doç. Dr. Veli Onur Çelik yaptı.

Prof. Dr. F. Pervin Bilir, söyleşisinde insanlığın ilk dönemlerinden itibaren sağlık için sporun önemine dikkati çekti. Bilir, Türkiye'de Köy Enstitüleri ile sağlıklı nesiller yetiştirmenin başarı hikayesini ve bu alanda yapılan doğru uygulamaları katılımcılarla paylaştı.

Çifteler Köy Enstitüsü mezunu eğitimci-yazar İlyas Küçükcan da söz alarak Köy Enstitüleri'nin kuruluş amacı ile enstitülerde beden eğitimi ve spor etkinlikleri hakkında görüşlerini aktardı.