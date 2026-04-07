Köy Evleri Kundaklandı, Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
Köy Evleri Kundaklandı, Şüpheli Gözaltında

Köy Evleri Kundaklandı, Şüpheli Gözaltında
07.04.2026 13:00
Yalvaç'ta iki evin kundaklanması olayında şüpheli R.Ç. jandarma tarafından ikna edilerek yakalandı.

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde 2 köy evini ateşe verip başka bir eve gizlenen R.Ç., jandarmanın uzun uğraşları sonucu ikna edilerek gözaltına alındı. R.Ç.'nin bir süre önce cezaevinden tahliye olduğu belirtildi.

Yalvaç ilçesi Bağkonak köyünde biri boş 2 evde, dün sabah saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına köydeki itfaiye aracı ile bölgeye sevk edilen Yalvaç Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangında evlerden biri kullanılamaz hale gelirken, diğerinde de büyük hasar oluştu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatan JASAT ekipleri, evlerin kundaklandığını belirledi. Yürütülen çalışmada, evleri yakan kişinin, bir süre önce cezasını tamamlayıp cezaevinden tahliye olan R.Ç. olduğu belirlendi. Şüphelinin, sahibi yurt dışında olan köydeki bir eve girip saklandığı tespit edildi. Jandarma ekipleri şüpheliyi teslim olması için uzun süre ikna etmeye çalıştı. Saat 19.00'dan bu sabaha kadar direnen şüpheli, ikna çalışmaları sonucu jandarma tarafından evden çıkarılarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Jandarma, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Köy Evleri Kundaklandı, Şüpheli Gözaltında - Son Dakika

Türkiye’nin tek deri bankası ve doku laboratuvarına bağışlar artıyor Türkiye'nin tek deri bankası ve doku laboratuvarına bağışlar artıyor
Ayhan Bora Kaplan davasında gizli tanıktan dikkat çeken “baskı” iddiaları Ayhan Bora Kaplan davasında gizli tanıktan dikkat çeken “baskı” iddiaları
İstanbul’da, kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı İstanbul'da, kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı
Görevden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey’in yerine vali yardımcısı atandı Görevden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey'in yerine vali yardımcısı atandı
Başkan Altay: Konya’mızın bereketli topraklarını hep birlikte daha güçlü yarınlara taşımaya devam edeceğiz Başkan Altay: Konya'mızın bereketli topraklarını hep birlikte daha güçlü yarınlara taşımaya devam edeceğiz
İsmi Galatasaray’la da anılan Ozan Kabak resmi imzayı atıyor İsmi Galatasaray'la da anılan Ozan Kabak resmi imzayı atıyor
ABD’nin 5 bin kişilik hücum gemisi hedef alındı Geri çekildiler ABD'nin 5 bin kişilik hücum gemisi hedef alındı! Geri çekildiler
İBB duruşmalarında yemek-su yok iddiasına yalanlama İBB duruşmalarında yemek-su yok iddiasına yalanlama

14:01
Ronaldo’nun gollerini sildiler
Ronaldo'nun gollerini sildiler
13:27
İsrail Konsolosluğu’na saldırının en net görüntüsü
İsrail Konsolosluğu'na saldırının en net görüntüsü
13:25
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi Kimlikleri belli oldu
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi! Kimlikleri belli oldu
12:59
İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmayla ilgili 1 başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi
İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmayla ilgili 1 başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi
12:48
İstanbul’daki İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmadan ilk görüntüler
İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmadan ilk görüntüler
12:38
İstanbul’da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma
İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma
11:57
ABD çok ağır bedel ödeyebilir: İşte Tahran’ın son perdedeki büyük kozu
ABD çok ağır bedel ödeyebilir: İşte Tahran’ın son perdedeki büyük kozu
11:27
İBB davasında gerginlik Savcı “Haddinizi bildiririz“ dedi, araya hakim girdi
İBB davasında gerginlik! Savcı "Haddinizi bildiririz" dedi, araya hakim girdi
