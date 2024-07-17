Köy Muhtarı, Eski Muhtarı Tartışma Sonucu Tüfekle Vurarak Öldürdü - Son Dakika
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Köy Muhtarı, Eski Muhtarı Tartışma Sonucu Tüfekle Vurarak Öldürdü

Köy Muhtarı, Eski Muhtarı Tartışma Sonucu Tüfekle Vurarak Öldürdü

Kütahya'nın Emet ilçesinde Abaş köyü muhtarı Bahattin G., eski muhtar Fethi Tarım ile biçerdöver tartışması yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bahattin G., tüfekle ateş ederek Fethi Tarım'ı öldürdü. Jandarma ekipleri, cinayet şüphelisi Bahattin G.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

17.07.2024 14:57
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KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde Abaş köyü muhtarı Bahattin G. (46), eski muhtar Fethi Tarım'ı (52) aralarında çıkan tartışmada tüfekle vurup öldürdü. Cinayet şüphelisi Bahattin G., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Abaş köyü muhtarı Bahattin G., köydeki tarlaların hasat edilmesi için biçerdöveri olan bir kişiyle anlaştı. Bu kişiyi kabul etmeyen eski muhtar Fethi Tarım ise başka bir kişiyle anlaştığını söyledi. İkili arasında yaşanan biçerdöver tartışmasında Bahattin G., tüfekle ateş ederek Fethi Tarım'ı vurdu. Tarım, olay yerinde hayatını kaybederken, Bahattin G. ihbar üzerine gelen jandarma ekiplerim tarafından gözaltına alındı.

Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından Bahattin G., işlemleri için Emet Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Öldürülen Fethi Tarım'ın cenazesi ise jandarma ve savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

Jandarma, Kütahya, Emet, Cinayet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Köy Muhtarı, Eski Muhtarı Tartışma Sonucu Tüfekle Vurarak Öldürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Köy Muhtarı, Eski Muhtarı Tartışma Sonucu Tüfekle Vurarak Öldürdü - Son Dakika
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