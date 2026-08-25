Sinop'ta muhtar tarlada vurulmuş halde bulundu - Son Dakika
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Sinop'ta muhtar tarlada vurulmuş halde bulundu

Sinop\'ta muhtar tarlada vurulmuş halde bulundu
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Sinop'un Durağan ilçesine bağlı Yalnızkavak köyü muhtarı Arif Erdoğdu, gece eve dönmeyince yakınlarının araması sonucu kendi tarlasında tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

Sinop'un Durağan ilçesinde akşam evine dönmemesi üzerine ailesi tarafından aranan köy muhtarı, kendi tarlasında tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

Sinop'ta muhtar tarlada vurulmuş halde bulundu

AKŞAM EVE DÖNMEDİ, SABAH TARLADA ÖLÜ BULUNDU

Sinop'un Durağan ilçesine bağlı Yalnızkavak köyü muhtarlığı görevini yürüten Arif Erdoğdu'nun gece eve dönmemesi üzerine yakınları sabah saatlerinde çevrede arama çalışması başlattı.

Erdoğdu, arama çalışmaları sonucu ailesi tarafından köyde kendilerine ait tarlada tabancayla vurulmuş halde bulundu.

İNTİHAR MI, CİNAYET Mİ?

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Erdoğdu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Erdoğdu'nun cesedi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Durağan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olay yerinde ve çevresinde inceleme yaptı. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araşturılıyor.

Kaynak: AA

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