Köy Üniversitesi Projesi ile Bilim Erişimi Artıyor - Son Dakika
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Köy Üniversitesi Projesi ile Bilim Erişimi Artıyor

Köy Üniversitesi Projesi ile Bilim Erişimi Artıyor

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, köylere eğitim vererek bilim iletişimini güçlendiriyor.

16.05.2025 11:51
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Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin "Köy Üniversitesi Projesi"ne ilişkin, "Üniversitelerimizin, toplumun bilimle olan bağını güçlendirmeyi, bilimsel düşünmeyi teşvik etmeyi ve bilimin daha erişilebilir hale gelmesini amaçlayan bilim iletişimi faaliyetlerinin güzel örneklerini görmeye başladık." ifadesini kullandı.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, köyde yaşayan vatandaşlara tarım ve hayvancılıktan finansal okuryazarlığa, acil durum ve afet yönetiminden ekolojik okuryazarlığa kadar pek çok konuda eğitim vermek amacıyla Köy Üniversitesi Projesi'ni başlattı.

Projeyle, köyde yaşayan bireylerin yalnızca üretim süreçlerinde değil, günlük yaşam, komşuluk ilişkileri, sağlık, eğitim ve kültür gibi alanlarda da kendilerini geliştirmeleri, böylece daha bilinçli, güçlü ve mutlu bireyler olarak yaşamlarını sürdürmeleri hedefleniyor.

"Bütünleşik kalkınma" anlayışıyla köy yaşamının tüm alanlarına dokunmayı amaçlayan projede, tarım ve hayvancılık, finansal okuryazarlık, işletme ekonomisi, ekolojik okuryazarlık, sağlıklı yaşam ve spor, sosyal ve kültürel kalkınma, manevi gelişim, çocuk üniversitesi, aile eğitimleri, yaşlı sağlığı, genç gönüllüler köyde gibi modüllerle kırsal kesime ulaşılıyor.

Gönüllü akademisyenler eğitim veriyor

Gönüllü akademisyenler ve uygulamalı öğrenim gören öğrenciler camide, kıraathanede, tarlada, çiftlikte ve ahırda vatandaşlarla buluşuyor. Böylece öğrenciler, derslerinin bir parçası olarak uygulamalı eğitim alıyor.

Toplam 28 ay sürecek ve 31 köy ile 5 ilçe merkezinde uygulanacak proje kapsamında, 6 bin 803 kişiye çeşitli eğitimler verilmesi, araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, gönüllü çalışmaların yürütülmesi ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması planlanıyor.

Belirlenen modüller doğrultusunda ve köylerin ihtiyaç analizlerine göre yeni eğitimler de projeye dahil edilebilecek. Bu kapsamda 10 Mart-5 Mayıs tarihleri arasında 7 köyde 12 etkinlik düzenlendi ve bu etkinliklere 637 kişi katıldı.

"Dünyaya duyurmayı amaçlıyoruz"

Açıklamada, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın projeye ilişkin değerlendirmelerine de yer verildi.

Prof. Dr. Özvar, bilimin toplumları ileriye taşıyan en büyük itici güç olduğunu belirterek, "Bu gücü toplumla paylaşmak bizim vazgeçilmez sorumluluğumuzdur." ifadesini kullandı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tarafından hayata geçirilen Köy Üniversitesi Projesi'nin, bilim iletişimine güzel bir örnek teşkil ettiğini vurgulayan Prof. Dr. Özvar, şunları kaydetti:

"Üniversitelerimizin, toplumun bilimle olan bağını güçlendirmeyi, bilimsel düşünmeyi teşvik etmeyi ve bilimin daha erişilebilir hale gelmesini amaçlayan bilim iletişimi faaliyetlerinin güzel örneklerini görmeye başladık. Bilim iletişimiyle üniversitelerimizde üretilen bilimi yüksek sesle hem Türk kamuoyuna hem de dünyaya duyurmayı amaçlıyoruz."

Kaynak: AA

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