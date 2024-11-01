Köyceğiz'de Cinayet

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, Hasret Çakır'ın (41) av tüfeğiyle öldürülmesiyle ilgili tutuklu yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Murat Bozkurt ve taraf avukatları katıldı.
Sanık Bozkurt, son savunmasında, pişman olduğunu, cinayeti önceden tasarlamadığını ve öldürme kastının olmadığını öne sürdü.
Kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanık Murat Bozkurt'a kadına karşı "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
Öte yandan heyet, sanığın cezasında indirim hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına karar verdi.
Olay
Yangı Mahallesi'nde 30 Mayıs'ta tek katlı evde yaşayan Hasret Çakır, (41) gece saatlerinde evinin balkonundayken av tüfeğiyle ateş edilmesi sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Jandarma Suç Araştırma Timi ile Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerinden olayı Murat Bozkurt (48) gerçekleştirdiğini tespit ederek, Bodrum ilçesinde suç aletiyle yakalayıp, gözaltına alınarak tutuklanmıştı.
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