Köyceğiz'de İklim Krizi Vurgusu

19.02.2026 19:54
CHP'li Uzun, yağışlar sonrası esnafı ziyaret edip iklim krizine karşı önlem çağrısında bulundu.

(MUĞLA) - Köyceğiz'de son günlerde etkili olan yoğun yağışlar ve Köyceğiz Gölü'nün taşması nedeniyle oluşan zararı yerinde inceleyen CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, CHP Köyceğiz İlçe Başkanı Tanju Satılmış ve ilçe örgütüyle birlikte zarar gören esnafları ziyaret etti.

Köyceğiz'de yurttaşların ve esnafın yaşadığı mağduriyeti dinleyen Uzun, yaşananların iklim krizinin yerel etkilerini bir kez daha görünür kıldığını vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"İklim krizinden en fazla etkilenen kentlerin başında gelen Muğlamız için özel önlemler alınmalı; zarar gören esnafımızın, çiftçimizin ve tüm yurttaşlarımızın kayıpları gecikmeden karşılanmalı, gerekli destekler ivedilikle sağlanmalıdır."

CHP'li Uzun, hasar tespit çalışmalarının hızlı ve şeffaf biçimde tamamlanması, zararların telafisi için etkin bir destek mekanizmasının devreye alınması ve benzer afetlerin tekrarında can ve mal kaybını azaltacak kalıcı önlemlerin gecikmeden hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Cumhur Uzun açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Bugün de yarın da halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

