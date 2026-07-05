Köyceğiz\'de Trafik Kazası: Sürücü Yaşamını Yitirdi

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, traktörün şarampole yuvarlandığı kazada sürücü Mehmet Eşmeli (58), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 19.30 sıralarında Nasuhdede mevkisinde meydana geldi. Mehmet Eşmeli idaresindeki 07 P 0879 plakalı traktör, dönmek için manevra yaptığı sırada kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Eşmeli'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Eşmeli'nin cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.