Köyde Bozayı Görüntülendi

Kars'ın Selim ilçesinde köye inen bozayı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kış uykusundan uyandıktan sonra Karadeniz Bölgesi'ne doğru göç eden bazı bozayılar, güzergahları üzerindeki yerleşim yerlerine inerek yiyecek arıyor.
İlçeye bağlı Cavlak köyüne inen bir bozayı, köy meydanında köpeklerle karşılaştı. Meydanda bir süre dolaşan ayı, daha sonra gözden kayboldu.
Beş köpeğin havlayarak saldırmaya çalıştığı ayının sakin tavırları ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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