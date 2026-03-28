Köylerde Su Depoları Tamamlandı

Suluova Kaymakamlığı tarafından Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında Yüzbeyi köyüne 50 tonluk, Özalakadı köyüne de 25 tonluk su deposu yaptırıldı.

Kaymakam Şafak Gürçam, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Adil Başara, İl Genel Meclisi Üyesi Akın Yağız Demirelli, Ayrancı Grubu Köyleri İçme Suyu Birlik Başkanı Mehmet Çavuş, Yüzbeyi Köyü Muhtarı Haşim Topal ve Özalakadı Köyü Muhtarı Şerafettin Gülünay ile kullanıma sunulan su deposu alanlarında incelemede bulundu.

İhtiyaç duyan köylere yeni su depoları kazandırıldığını belirten Gürçam, köylerin altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını gidermek için azami gayret gösterdiklerini, bu kapsamda köy halkının su sıkıntısının giderilmesinden memnuniyet duyduklarını vurguladı.

Devlet yatırımları kapsamında köylerin yol, kanalizasyon ve su altyapılarını modernize ederek köy halkının yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçladıklarına işaret eden Gürçam, "Devletimiz vatandaşlarımızın en iyi hizmeti alması için yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Eski yapıların yetersiz kalması ve artan ihtiyaçlar doğrultusunda yeni su depoları projelendirildi. Teknik standartlara uygun olarak inşa edilen ve hijyenik koşulların ön planda tutulduğu depolama sistemi sayesinde köy halkının daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna erişimi güvence altına alındı." ifadelerini kullandı.