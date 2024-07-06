Köylerdeki öğrencileri için Göksu Travertenleri ve Mavi Göl'e gezi düzenlediler - Son Dakika
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Köylerdeki öğrencileri için Göksu Travertenleri ve Mavi Göl'e gezi düzenlediler

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Giresun'un Dereli ilçesinde bulunan Göksu Travertenleri ve Mavi Göl, köylerdeki öğrencilere tanıtılmak amacıyla düzenlenen geziyle ziyaret edildi. Giresun İl Özel İdaresi tarafından organize edilen etkinliğe Yağlıdere ilçesinin köylerinden gelen öğrenciler katıldı. Gezi programının devamıyla il genelindeki tüm köy okullarındaki öğrencilere Göksu Travertenleri ve Mavi Göl'ü görme imkanı sunulması hedefleniyor. Göksu Travertenleri ve Mavi Göl'ü ziyaret eden öğrencilerin mutluluğuna ortak olan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tolga Erener, turizm yatırımlarının devam edeceğini belirtti.

06.07.2024 12:36
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Köylerdeki öğrencileri için Göksu Travertenleri ve Mavi Göl'e gezi düzenlediler

GİRESUN - Giresun'un son yıllarda yoğun ilgi gören Dereli ilçesi sınırları içindeki Göksu Travertenleri ve Mavi Göl, köylerdeki öğrencilere gezi düzenlenerek tanıtıldı. İl Özel İdaresi'nin organize ettiği etkinlikte, Yağlıdere ilçesindeki köylerden gelen öğrenciler bu doğal güzellikleri ziyaret etti.

Giresun'un en önemli turizm destinasyon alanlarından biri olan Göksu Travertenleri ve Mavi Göl'ü daha önce ziyaret etme imkanı bulamayan köylerdeki öğrencilere gezi düzenlendi.

Giresun İl Özel İdaresi tarafından düzenlenen geziye Yağlıdere ilçesinin köylerindeki öğrenciler katıldı. Devam edecek gezi programlarıyla il genelindeki köylerde bulunan bütün öğrencilere Göksu Travertenleri ve Mavi Göl'ü görme imkanı sunulması hedefleniyor.

Göksu Travertenleri ve Mavi Göl'ü ziyaret ederek doyasıya eğlenen öğrencilerin sevincine ortak olan İl Özel İdaresi Genel Sekteri Tolga Erener, "Bugün onlarca öğrencimizi karne tatilinin ardından Giresun'un en önemli turizm destinasyon alanlarından biri olan Mavi Göl ve Göksu travertenlerinde ağırlıyoruz. Amacımız Giresun'da burayı hiç görme imkanı bulamayan köy okullarındaki öğrencilerimizi gezdirmek. Bu projemiz devam edecektir. Bütün köy okullarımızdaki öğrencilerimizi yaz boyunca burada misafir edeceğiz. Öğrencilerimiz mutluysa biz de mutluyuz" dedi.

"Turizm yatırımları devam edecek"

Göksu Travertenlerinin Doğu Karadeniz'in son yıllarda en çok ilgi gören turizm merkezleri arasında yer aldığını belirten Erener, "Saklı bir hazine olan Mavi Göl ve Göksu Travertenleri, Valiliğimizin başkanlığında İl Özel İdaremiz tarafından Türkiye'ye kazandırmış olduğu önemli bir turizm merkezi haline geldi. Son 2 yıldır popülaritesi arttı. Özellikle Göksu Travertenleri küçük bir Pamukkale haline geldi. Doğu Karadeniz'de en çok ziyaret edilen yerlerin başında geliyor. Bizim de bu alana yeni turizm yatırımlarımız devam edecektir" şeklinde konuştu.

Derste anlatıldı, gezerek görüldü

Öğrencileriyle beraber Mavi Göl ve Göksu Travertenlerini ziyaret etme imkanı bulan Yağlıdere Üçtepe İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Selçuk Karagöz ise "Öğrencilerimize derste anlattığımız buraları gösterme imkanı bulduğumuz için gayet mutluyuz. Öğrencilerimiz buraya ilk defa geldiler ve doyasıya eğlenme imkanı buldular. Başka köy okullarındaki öğrencilerin de buraları görmesi faydalı olacaktır. Burayı daha önce görmeyen öğrencilerimize, bu imkanı sunan vesile olan herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Köylerdeki öğrencileri için Göksu Travertenleri ve Mavi Göl'e gezi düzenlediler - Son Dakika

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