Köylüler Güneş Enerji Projesine Karşı

11.05.2026 17:09
Erhan Usta, Samsun köylerinin mera alanına Güneş Enerjisi Projesi yapılmasına karşı çıktı.

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, Samsun'un Havza İlçesinin 3 köyün mera olarak kullandıkları alana Güneş Enerjisi Projesi yapılmasına karşı gelen yurttaşlarla bir araya geldi. Usta, projeye karşı çıkarak, "Enerji yatırımlarına karşı değiliz. Ancak kamu yararı adı altında; köylünün toprağını, suyunu ve merasını yok sayan anlayışa da sessiz kalmayacağız" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, Samsun'un Havza İlçesinin Hacıdede, Ağdırhasan ve Şeyhkoyun köylülerinin mera olarak kullandıkları alana Güneş Enerjisi Projesi yapılmasına karşı gelen yurttaşlarla bir araya geldi.

İYİ Partili Usta, konuya ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

"Havza Hacıdede Köyü'ndeyiz. Hıdırellez şenliklerinin ardından vatandaşlarımızın büyük endişe duyduğu mera alanında incelemelerde bulunduk. Köyün yıllardır hayvancılık ve tarım için kullandığı mera alanının önemli bir bölümü, enerji şirketine usulsüz bir şekilde tahsis ediliyor. İçerisinde Tepegöl'ün ve hayvan suluklarının bulunduğu bu alan; köylümüzün geçim kaynağı, üretim alanı ve yaşam damarlarından biridir."

"BU PROJEYLE MERALARIN BÜTÜNLÜĞÜ BOZULACAK"

Projeyle birlikte, meranın bütünlüğü bozulacak,?bölgenin su kaynakları baskı altına girecek ki göl tamamen kurumuş durumda. Hayvancılık faaliyetleri ciddi zarar görecek, hayvanlar su içecek bir yer bulamayacak. Doğal yapı geri dönülmez şekilde tahrip edilecektir. Enerji yatırımlarına karşı değiliz. Ancak kamu yararı adı altında; köylünün toprağını, suyunu ve merasını yok sayan anlayışa da sessiz kalmayacağız. Atıl hazine arazileri dururken, üretimin kalbi olan meraların şirket maliyetlerini düşürmek adına hedef alınması kabul edilemez. Köylümüzün sesi olmaya, sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
