Köylüler özel yangın ekibi kurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Köylüler özel yangın ekibi kurdu

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Kuyucak Köyü sakinleri, orman yangınlarına karşı özel bir yangın ekibi kurdu. Traktörlerini yangın söndürme aracına dönüştüren köylüler, sulama tankerleriyle de nöbet tutuyor. Whatsapp grubu üzerinden haberleşen ekip, anlık bilgi akışı sağlıyor.

09.08.2024 19:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Köylüler özel yangın ekibi kurdu

Köylüler Türkiye'nin ilk özel yangın ekibini kurdular

Whatsapp grubu üzerinden haberleşiyorlar

MUĞLA - Türkiye'de yangına en hassas iller arasında yer alan, 2022 yılında Cumhuriyet tarihinin en büyük yangınını yaşayan Muğla'da, Menteşe'nin kırsal Kuyucak Mahallesi sakinleri orman yangınlarına karşı traktör ile taşınan su tankerlerini yangın söndürme aracına dönüştürürken, sulama tankerleriyle orman yangınlarına karşı nöbet tutuyorlar.

Yangın nöbet listesi var

Muğla merkez ilçe Menteşe'ye bağlı kırsal mahalle Kuyucak Köyünde orman yangınlarıyla mücadelede örnek bir çalışma gerçekleştiriliyor. Köylüler bahçe ve hayvanlarını sulama amaçlı kullandıkları tankerlerini yangın müdahale aracına dönüştürdü. Kendi aralarında oluşturdukları bir ekiple yangın nöbet listesi oluşturdular. Köy kahvesine asılan listeye göre her gün bir kişi yangın nöbeti tutuyor. Whatsapp üzerinden oluşturdukları haberleşme grubuyla muhtemel yangınlara karşı anlık bilgi akışı sağlıyorlar.

Gökova Körfezine yakın bir bölgede bulunan ve etrafı ormanlarla kaplı 550 nüfuslu Kuyucak Köyünde geçtiğimiz günlerde meydana gelen yıldırım yangını köylüler tarafından söndürüldü. Vatandaşlar su tankerleriyle yangına müdahalenin yanında bölgede olabilecek yangınlarda helikopterlerin su alması amacıyla yapılan yangın havuzlarına su taşıyorlar.

Kuyucak Köyü Muhtarı Hasan Sarı ormanların yangınlara karşı korunması amacıyla böyle bir uygulama başlattıklarını kaydederek, oluşturdukları listeyle yangın nöbeti tutulduğunu ve orman ekipleriyle birlikte yangınlara karşı mücadele ettiklerini söyledi. Muhtar Sarı, "Ben yeni seçildikten sonra böyle bir fikir ortaya attım. Vatandaşlarımız da bunu kabul gösterdi. Oturduk ne yapabiliriz diye. Her gün bir tanker ve traktörü nöbetçi yazarak sabah 8'den ertesi gün sabah saat 8'e kadar bir nöbet usulü geliştirdik kendimize göre. Ülkemiz için ormanlarımız çok önemli. Gelecek nesillere taşıyabileceğimiz en güzel emanetlerden birisi bu. Bizim mahallemiz ge çim kaynağı olarak arıcılık ile uğraşıyor. Ormanlar bizim olmazsa olmazımız. Bizim için önemli olan ormanlarımızın zarar görmemesi, yanmaması. Sakartepe yangın kulesi ile irtibatlıyız. Whatsapp grubumuz var. Herhangi bir yangın çıktığında bize bildiriyorlar. Nöbetçi tankerimiz zaten aracının başında olduğu için 30 saniyede traktörüne biniyor ve en geç 5 dakika içinde yangın yerine varıyor. Orman idaresi ile müşterek bir organizemiz var. Diğer arkadaşlar da arkadan yetişiyor. En kısa zamanda orman yangınlarına müdahale ediyoruz. Bundan 15 gün önce yangın çıktı. Kıran mahallemiz sınırında. Biz buradan geldik. Yerkesik Orman idaresi Yerkesik tarafından geldi. Çok az bir arazimiz yanar yanmaz kendi araçlarımız ile söndürdük yangını" dedi.

Kaynak: İHA

Whatsapp, Menteşe, Muğla, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Köylüler özel yangın ekibi kurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:09 Kayıp olarak aranıyordu Ardındaki gerçek 16 yıl sonra ortaya çıktı Kayıp olarak aranıyordu! Ardındaki gerçek 16 yıl sonra ortaya çıktı
16:28 Bakan Uraloğlu’ndan Instagram açıklaması: Ufak ayrıntılar kaldı, biz de bir an önce çözelim istiyoruz Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması: Ufak ayrıntılar kaldı, biz de bir an önce çözelim istiyoruz
15:18 Putin’i küplere bindirecek iddia Ukrayna, Rus konvoyunu vurdu 400 asker öldü Putin'i küplere bindirecek iddia! Ukrayna, Rus konvoyunu vurdu; 400 asker öldü
14:35 Osman Nuri Kabaktepe’den kafa karıştıran paylaşım Herkes “Neler oluyor“ diye sormaya başladı Osman Nuri Kabaktepe'den kafa karıştıran paylaşım! Herkes "Neler oluyor?" diye sormaya başladı
14:20 Kazanın vahameti otobüsün köprünün ayağından çekilmesiyle ortaya çıktı Kazanın vahameti otobüsün köprünün ayağından çekilmesiyle ortaya çıktı
11:08 Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı
11:01 Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster’i bırakıyor Yerine gelen isim de belli Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'i bırakıyor! Yerine gelen isim de belli
11:01 Chicago O’Hare Havalimanı’nda bagaj taşıma bandına sıkışan kadın, hayatını kaybetti Chicago O'Hare Havalimanı'nda bagaj taşıma bandına sıkışan kadın, hayatını kaybetti
10:49 Resmen deprem ülkesi 7.1’lik sarsıntının bilançosu 13 yaralı Resmen deprem ülkesi! 7.1'lik sarsıntının bilançosu 13 yaralı
10:31 ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve ’’şimdi ne yapıyorum’’ diye sordu ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve ''şimdi ne yapıyorum?'' diye sordu
10:19 İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olursa İBB’yi emanet edeceği isimden mesaj var: Hazırım İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olursa İBB'yi emanet edeceği isimden mesaj var: Hazırım
10:17 Altının gramı yükselişle başladı Altının gramı yükselişle başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 21:22:16. #1.12#
SON DAKİKA: Köylüler özel yangın ekibi kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement