Koyulhisar\'da Kar Keyfi

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SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinin yüksek kesimleri kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

Soğuk havanın etkili olduğu Sivas'ta bazı noktalarda sıcaklık sıfırın altında 2 dereceye kadar düştü. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte Koyulhisar ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü. Kar kalınlığının 5 santimetreye kadar çıktığı bölgelerde vatandaşlar yağan karın keyfini çıkardı. İlçede beyaz örtüyle birlikte güzel görüntüler oluştu.

Haber: Uğur YİĞİT/SİVAS,