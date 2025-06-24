Köyün Genç Kadın Muhtarı Melek Okur - Son Dakika
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Köyün Genç Kadın Muhtarı Melek Okur

24.06.2025 11:17
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Melek Okur, Hizan'ın tek kadın muhtarı olarak köydeki sorunları çözmek için çalışmalara başladı.

Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Güngören köyünde 1 Haziran'da yapılan seçimi kazanarak muhtar olan 23 yaşındaki Melek Okur, köyünde ve bağlı iki mezrada yaşanan sorunların çözümüne odaklandı.

31 Mart 2024'te gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimi'nde muhtar azası seçilen Okur, köy muhtarının görevden alınmasının ardından vekaleten bu göreve atandı.

İlçeye 45 kilometre uzaklıktaki Güngören köyünde 1 Haziran'da yapılan seçimde aday olan Okur, 56 seçmenden 31'inin oyunu alarak ilçenin tek kadın muhtarı oldu.

Köyü ile Baltacık ve Erdoğan mezralarındaki 25 hanede yaşayan 65 nüfusa hizmet veren genç muhtar, yol ve altyapıdaki sıkıntıların çözümünün yanı sıra sosyal yardımların vatandaşlara ulaştırılması gibi konularda çalışma yürütmeye başladı.

Köy ve mezraları dolaşarak vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen, kurumlarla işbirliğini güçlendirmeye çalışan Okur, samimi ilişkileriyle kısa sürede köylülerin takdirini kazandı.

Türkiye'nin en genç kadın muhtarlarından birisi olduğunu belirten Okur, AA muhabirine, geçen yıl yapılan seçimlerde muhtar azası olduğunu, muhtarın görevden alınması nedeniyle dönemin Kaymakamı Nurhalil Özçelik tarafından vekaleten görevlendirildiğini söyledi.

Aday olduğu muhtarlık seçimini kazandığını dile getiren Okur, şunları kaydetti:

"Köyüm ve mezralarım için elimden geleni yapmaya çalışacağım. İnsanlara hizmet etmek için muhtar oldum. İlk olarak köyün yol, su, şebeke gibi sorunlarını çözmeye çalışacağız. Bu sayede hem halkımızın devlete olan bağlılığını hem de desteğini artıracağız. Devletimiz her zaman yanımızda. Hizan'ın tek kadın muhtarı olduğum için gittiğim kurumlarda kapılar sonuna kadar açılıyor. Herkes yardımcı oluyor, destek veriyor. Ben de köyüm ve mezralarım için elimden geleni yapmaya çalışacağım."

"Kadınlar için düşündüğüm projeler var"

Okur, genç olduğu için gençlerle anlaşabildiğini, kadınlarla sohbet ederek sorunları daha iyi anladığını belirterek, köylülerin sorunların çözümüne ilişkin önerilerini ve taleplerini sürekli dinlediğini dile getirdi.

Devletin desteğiyle köy yolunun şartlarını düzelteceklerini ifade eden Okur, "Su deposunu temizleteceğiz. Şebeke sıkıntısı yaşayan mezralarımız için de çalışma yapmayı düşünüyoruz." dedi.

Türkiye'nin en genç kadın muhtarlarından birisi olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Okur, şunları kaydetti:

"Bu yaşta muhtar olup köyüne hizmet etmek herkese nasip olmuyor. Ben de elimden geleni yapmaya çalışacağım. Bana oy veren vermeyen herkese teşekkür ediyorum. Kadın muhtar olduğum için özellikle kadınlarımız için düşündüğüm projelerim var. İlerleyen zamanda umarım onları da hayata geçiririm. Lise mezunuyum, eğitimime devam etmeyi düşünüyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Köyün Genç Kadın Muhtarı Melek Okur - Son Dakika

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