Koyun sürüsü bahçeye giren çobanı pompalı tüfekle öldürdü - Son Dakika
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Koyun sürüsü bahçeye giren çobanı pompalı tüfekle öldürdü

Koyun sürüsü bahçeye giren çobanı pompalı tüfekle öldürdü

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, Mehmet Ali Aslan (75), koyun sürüsü bahçesine giren çoban Hikmet Duman'ı (36) çıkan tartışmada pompalı tüfekle öldürdü. Jandarma tarafından gözaltına alınan Aslan, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

27.08.2024 13:03
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DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, Mehmet Ali Aslan (75), koyun sürüsü bahçesine giren çoban Hikmet Duman'ı (36) çıkan tartışmada pompalı tüfekle öldürdü. Jandarma tarafından gözaltına alınan Aslan, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olay, önceki gün Tekkeköy Mahallesi'nde meydana geldi. Çobanlık yapan Hikmet Duman'ın koyunları Mehmet Ali Aslan'ın incir bahçesine girdi. Aslan ile Duman arasında bu nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aslan, pompalı tüfeğiyle Duman'a ateş etti. Hikmet Duman, karnından ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Sarayköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hikmet Duman, dün gece hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan ve jandarma tarafından gözaltına alınan Mehmet ali Aslan, işlemleri sonrası dün sevk edildiği adliyede tutuklandı. Aslan ile Duman arasında daha önce de koyunların bahçeye girmesi nedeniyle tartışma çıktığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Koyun sürüsü bahçeye giren çobanı pompalı tüfekle öldürdü - Son Dakika

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