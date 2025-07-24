Adana'nın Kozan ilçesinde, farklı suçlardan 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, farklı suçlardan 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.A'nın (29) saklandığı adresi belirledi.
Ekipler, adrese baskın yaparak firari hükümlü M.A'yı yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Kozan'da 25 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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