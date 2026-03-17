Kozan\'da Alacak-verecek Kavgası: 2 Yaralı

ADANA'nın Kozan ilçesinde bir mobilya atölyesinde iki grup arasında alacak-verecek nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi silahla vurularak, 1 kişi de darbedilerek yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kozan ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Çetin Sokak'taki mobilya atölyesinde meydana geldi. Y.K. ve A.K., alacak-verecek nedeniyle geldikleri mobilya atölyesinde R.İ. ve E.İ. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yaşanan arbede sırasında Y.K., av tüfeğiyle vurularak, A.K. ise başından darbedilerek yaralandı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Y.K., buradan Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın ardından E.İ. ve R.İ. av tüfeğiyle birlikte yakalandı. Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyete götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.