Kozan\'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Adana'nın Kozan ilçesindeki bıçaklı kavgada yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Taş Mahallesi Çınar Sokak'ta bıçaklı kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaptıkları araştırmada iki grup arasında bıçaklı kavga yaşandığını, E.K'nin bıçakla, B.K'nin ise darp sonucu yaralandığını tespit etti.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler, kavgaya karıştığı belirlenen M.S'yi gözaltına aldı.