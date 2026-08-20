Kozan'da Çayda Mahsur Kalan İki Kişi Kurtarıldı
Adana'nın Kozan ilçesinde çayda mahsur kalan iki kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde çayda mahsur kalan iki kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Salmanlı Mahallesi Göksun Çayı'nda iki kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekipler, iki kişiyi bulundukları yerden kurtardı.
Kurtarılanların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: AA
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