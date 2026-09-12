Kozan\'da çocuklar yangın mağdurları için tezgah açtı, geliri kaymakamlığa gidiyor

Adana'nın Kozan ilçesinde çocuklar, orman yangınında zarar gören vatandaşlara destek olmak amacıyla açtıkları tezgahta poğaça, simit, limonata ve meyve suyu sattı.

Karacaoğlan Mahallesi'nde bir araya gelen çocuklar, Enizçakırı Mahallesi'nde 8 Eylül'de çıkan ve 10 Eylül'de kontrol altına alınan yangından etkilenenlere destek olmak amacıyla kampanya başlattı.

Tezgahta satış yapan çocuklardan Rabia Mina, gazetecilere, elde ettikleri geliri yangında zarar görenlere destek olmak amacıyla Kozan Kaymakamlığına vereceklerini söyledi.

Kozan Polis Hizmetlerini Geliştirme ve Destekleme Derneği Başkanı Harun Abdullah Baysal da çocukların örnek ve güzel bir çalışma gerçekleştirdiğini kaydetti.

Baysal, destek amacıyla tezgahtaki tüm ürünleri satın aldığını kaydetti.