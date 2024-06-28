Kozan'da Deprem Sonrası Yerinde Dönüşüm Projesi Başladı - Son Dakika
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Kozan'da Deprem Sonrası Yerinde Dönüşüm Projesi Başladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kozan'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Yerinde Dönüşüm Projesi'nden faydalanan site sakinlerinin binalarının yıkımına başlandı. Tufanpaşa Mahallesi Ender Sokak'ta 4 katlı iki bloktan oluşan Seçkin Sitesi'nin her iki bloğu da depremlerde hasar gördü. Site sakinleri bir araya gelerek Bakanlığın TOKİ güvencesiyle hayata geçirilen 'Yerinde Dönüşüm Projesi'ne başvurdu. Onaylanan başvuru sonrası yerinde dönüşüm amacıyla sitenin yıkımına başlandı. Bina yöneticisi Muhammet Çörekli, AA muhabirine, geçen yıl yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle sitenin orta hasarlı hale geldiğini söyledi. Bakanlığın uyguladığı Yerinde Dönüşüm Projesi'nden faydalandıklarını ifade eden Çörekli, 'Hibe ve kredi desteğiyle evimiz 18 ay içerisinde teslim edilecek.' dedi.

28.06.2024 12:32
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kozan'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Yerinde Dönüşüm Projesi'nden faydalanan site sakinlerinin binalarının yıkımına başlandı.

Tufanpaşa Mahallesi Ender Sokak'ta 4 katlı iki bloktan oluşan Seçkin Sitesi'nin her iki bloğu da depremlerde hasar gördü. Site sakinleri bir araya gelerek Bakanlığın TOKİ güvencesiyle hayata geçirilen "Yerinde Dönüşüm Projesi"ne başvurdu.

Onaylanan başvuru sonrası yerinde dönüşüm amacıyla sitenin yıkımına başlandı.

Bina yöneticisi Muhammet Çörekli, AA muhabirine, geçen yıl yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle sitenin orta hasarlı hale geldiğini söyledi.

Bakanlığın uyguladığı Yerinde Dönüşüm Projesi'nden faydalandıklarını ifade eden Çörekli, "Hibe ve kredi desteğiyle evimiz 18 ay içerisinde teslim edilecek." dedi.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Kahramanmaraş, Deprem, Kozan, Emlak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kozan'da Deprem Sonrası Yerinde Dönüşüm Projesi Başladı - Son Dakika

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