Adana'nın Kozan ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan motosikletteki 2 kişi kaza yaparak yaralandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Arslanpaşa Mahallesi Ersan Arıkan Caddesi'nde plakası henüz belirlenemeyen motosikletin sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu.
İhtara uymayan sürücü ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı.
Motosikletin devrilmesi sonucu motosikletteki Ahmet E. ve Çağlar B. yaralandı.
Yaralılar, bölgeye gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavilerinin ardından taburcu edilen 2 şüpheli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
Öte yandan yapılan incelemede motosikletin çalıntı olduğu belirlendi.
Son Dakika › Güncel › Kozan'da Dur İhtarı Sonrası Motosiklet Kazası - Son Dakika
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