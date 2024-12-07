Adana'nın Kozan ilçesinde, evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.
Varsaklar Mahallesi'ndeki 2 katlı evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında dumandan etkilenen ve kendi imkanlarıyla dışarı çıkan Ayşe Gültekin, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Kozan'da Ev Yangını: Bir Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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