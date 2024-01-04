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Kozan'da firari 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Kozan'da firari 2 hükümlü yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı. D.D. (43) ve Ş.D. (31) isimli hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kozan\'da firari 2 hükümlü yakalandı
04.01.2024 - 17:47,
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Adana'nın Kozan ilçesinde, kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.D. (43) ve 7 yıl hapis cezasıyla aranan Ş.D'yi (31), yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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Adana, Kozan, Yargı, Cezaevi, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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