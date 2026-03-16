Kozan'da Firari 3 Hükümlü Yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 3 firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir haftada 45 noktada 290 personelin katılımıyla asayiş ve trafik denetimi yaptı.

Çalışmada 10,43 gram uyuşturucu ile 2 bin 243 uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi, 77 sürücüye para cezası uygulandı, 15 araç ve 10 motosiklet trafikten men edildi.

Denetim sırasında ekipler, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 3 hükümlü ile "şantaj" suçundan aranan 1 zanlıyı yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, hükümlüler de cezaevine gönderildi.