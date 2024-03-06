Adana'nın Kozan ilçesinde 2 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Adana'nın Kozan ilçesinde 2 firari hükümlü yakalandı

Adana\'nın Kozan ilçesinde 2 firari hükümlü yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. İ.K. ve L.S. isimli hükümlüler, gözaltına alındıktan sonra cezaevine gönderildi.

06.03.2024 18:39
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Adana'nın Kozan ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlülere yönelik çalışma yaptı.

Çalışmada, çeşitli suçlardan 21 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K. ve 11 yıl 1 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan L.S. gözaltına alındı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

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