Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 19-26 Mayıs'ta 36 farklı noktada uygulama yapıldı.
Polisler, uygulamada 1,5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir hükümlüyü yakaladı.
Denetimlerde ruhsatsız 2 tabanca, 11 mermi, 4 uyuşturucu hap ele geçiren ekipler, 5 otomobil, 145 motosiklet sürücüsüne çeşitli ihlaller nedeniyle para cezası uyguladı, 35 aracı trafikten men etti.
Son Dakika › Güncel › Kozan'da Huzur Uygulaması: 1 Tutuklama ve Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?