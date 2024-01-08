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Kozan'da Işıklı Mahallesi'nde çocuk parkı açıldı - Son Dakika
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Kozan'da Işıklı Mahallesi'nde çocuk parkı açıldı

Kozan ilçesinin Işıklı Mahallesi'nde bulunan çocuk parkı, Belediye Başkanı Kazım Özgan'ın açıklamasına göre tamamlandı. Özgan, çocukların eğlenip vakit geçirebilecekleri alanların çoğaltılması için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Işıklı Mahalle Muhtarı Vahdettin Sarı da yapılan park için teşekkür etti.

Kozan\'da Işıklı Mahallesi\'nde çocuk parkı açıldı
08.01.2024 - 16:45,
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Kozan ilçesinde Işıklı Mahallesi'nde çocuk parkı açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yapımı bir süredir devam eden Işıklı Mahallesi'ndeki parkta çalışmalar tamamlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Kazım Özgan, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğlenip güzel vakit geçirebilecekleri alanlar için şehrimizin her bir noktasında çocuk parklarının çoğaltılması adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Köy ziyaretlerimizde çocuklarımızın taleplerine ilgisiz kalamazdık. Işıklı Mahallesi'nde yapılan parkımız çocuklarımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Işıklı Mahalle Muhtarı Vahdettin Sarı da yapılan parktan dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kozan'da Işıklı Mahallesi'nde çocuk parkı açıldı - Son Dakika
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