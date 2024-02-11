Kozan'da kafa kafaya çarpışma: 2 yaralı - Son Dakika
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Kozan'da kafa kafaya çarpışma: 2 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Meryem E. ve diğer otomobildeki yolcu Okan O. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

11.02.2024 10:46  Güncelleme: 10:48
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ADANA'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılardan, otomobil sürücüsü Meryem E.?nin (41), 2.48 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, dün saat 22.45 sıralarında Durmuşlu Mahallesi, Kozan- Feke kara yolundaki Kozan Baraj Köprüsü'nde meydana geldi. Feke yönünde ilerleyen Meryem E. yönetimindeki 33 NOG 16 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mert Can K.?nın kullandığı 34 BYY498 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araç sürücüsü Meryem E. ve diğer otomobildeki yolcu Okan O. (31) yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Otomobil sürücüsü Meryem E.?nin 2.48 promil alkollü olduğu belirlendi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Kozan\'da kafa kafaya çarpışma: 2 yaralı
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Kozan'da kafa kafaya çarpışma: 2 yaralı - Son Dakika
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