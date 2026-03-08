Kozan'da Kaybolan Kadın İçin Arama Başlatıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde kaybolduğu ileri sürülen kadın için arama çalışması başlatıldı.

İddiaya göre, Durmuşlu Mahallesi mevkisine taksiyle gelen İmran Paksoy (35) bir süre sonra ortadan kayboldu. Durumu fark eden taksi şoförü, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Paksoy'u bulmak için Kozan Barajı ve çevredeki ormanlık alanda arama kurtarma çalışması başlattı.